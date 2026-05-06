Jhon Arias, figura en la victoria de Palmeiras como visitante en Lima ante Sporting Cristal

El Palmeiras visitó a Sporting Cristal de Perú y logró una importante victoria, con el lucimiento del colombiano Jhon Arias, quien además asistió a José Manuel López, para el primer gol en Lima.
Palmeiras que se consolida como líder del Grupo F de la Copa Libertadores, ganó 0-2 en Lima ante Sporting Cristal y de esta manera sigue invicto en la fase de grupos con dos victorias y dos empates en las cuatro fechas disputadas.
Arias fue calificado con un 7.7 por su desempeño y fue uno de los más destacados por su aporte en la victoria. Además, registra cuatro goles y tres asistencias desde su llegada al club.