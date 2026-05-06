Jhon Arias, figura en la victoria de Palmeiras como visitante en Lima ante Sporting Cristal

Arias fue calificado con un 7.7 por su desempeño y fue uno de los más destacados por su aporte en la victoria. Además, registra cuatro goles y tres asistencias desde su llegada al club.

Palmeiras que se consolida como líder del Grupo F de la Copa Libertadores, ganó 0-2 en Lima ante Sporting Cristal y de esta manera sigue invicto en la fase de grupos con dos victorias y dos empates en las cuatro fechas disputadas.

El Palmeiras visitó a Sporting Cristal de Perú y logró una importante victoria, con el lucimiento del colombiano Jhon Arias, quien además asistió a José Manuel López, para el primer gol en Lima.

Los 72 minutos que estuvo Arias ante Sporting fueron suficientes para destacarse y ser calificado con 7.7, acumulando en los encuentros disputados 353 minutos en la cancha.

Arias vino de menos a más en Palmeiras: cuando llegó su técnico Abel Ferreira dijo que no lo había pedido y que tenía que ganarse un lugar, algo que pasó pronto porque el rendimiento del colombiano empezó a mostrarse con los pocos minutos que tuvo al principio, pero que fueron creciendo con el paso de las fechas.

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Ahora, Arias además de ser titular, suma minutos tanto en Copa Libertadores como en el torneo brasileño siendo protagonista y recuperando el nivel que lo había hecho destacarse en su paso por Fluminense.

El rendimiento de Arias también hace soñar con los seguidores de la Selección Colombia, con miras a lo que pueda pasar en el Mundial de Norteamérica 2026, ya que el chocoano sería uno de los elegidos por Néstor Lorenzo para la competencia en Canadá, México y Estados Unidos.

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Palmeiras es líder del Grupo F con 8 puntos, seguido por Sporting Cristal de Perú con seis, Cerro Porteño es tercero con cuatro y cierra el Junior de Barranquilla, con solo un punto.

Precisamente, el cuadro barranquillero jugará este jueves en Cartagena ante Cerro Porteño, a las 9:00 de la noche, en busca de una victoria que le permita recuperar opciones de buscar la clasificación a los octavos de final del torneo.