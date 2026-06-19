Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Este será el tiempo que estará por fuera Ismaël Koné tras fractura sufrida en partido Canadá vs Catar

El volante canadiense recibió una dura entrada y salió en camilla del encuentro ante los cataríes. Este es el parte médico de su dura lesión.

  • El mediocampista del Sassuolo sonaba para grandes equipos del fútbol italiano. Fotos: Instagram @hollywood.ik y captura de video @DSports
    El mediocampista del Sassuolo sonaba para grandes equipos del fútbol italiano. Fotos: Instagram @hollywood.ik y captura de video @DSports
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

El encuentro entre Canadá y Catar dejó a uno de los anfitriones asegurado en los dieciseisavos, una de las goleadas del certamen y una imagen impactante: la lesión del volante canadiense Ismaël Koné, quien sufrió una fractura de tibia y peroné.

Así lo confirmó el parte médico compartido por la Selección de Canadá, quien reveló que el mediocampista se sometió a una cirugía exitosa y por lo tanto se perderá el resto de la Copa del Mundo.

Lea también | Consternación en Vancouver: Ismaël Koné, de Canadá, salió gravemente lesionado tras una falta de Catar; así quedó en video

La intervención se realizó en un hospital de Vancouver. Koné fue sometido a una cirugía de reducción y estabilización completada. Tras el tratamiento, el jugador iniciará su etapa de rehabilitación, pues estará fuera de las canchas entre 4 y 5 meses, según su evolución física.

Sobre lo ocurrido, el mediocampista escribió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a quienes se han preocupado por él y a sus compañeros de selección. “He sentido su amor y su apoyo; de verdad, muchísimas gracias. Ni siquiera puedes imaginar lo agradecido que estoy con quienes se han puesto conmigo y me tienen en sus oraciones”, publicó.

“A mis hermanos canadienses: a convertirme en asistente del entrenador para apoyarlos desde la banda, quería que supieran que los quiero desde lo más profundo de mi corazón”, subrayó.

El mediocampista de 24 años actualmente pertenece al Sassuolo de la Serie A de Italia y según medios internacionales especializados, tras su desempeño en la temporada ya sonaba para grandes del fútbol italiano como el Inter de Milán y el AC Milán.

Koné es una de las piezas claves del técnico Jesse Marsch en el mediocampo canadiense. Con esta selección ya lleva 42 partidos que son un importante número comparado con su edad, pues su debut con el combinado nacional fue el 24 de marzo de 2022, cuando apenas tenía 19 años y 9 meses.

Esta era su segunda participación en mundiales, pues hizo parte de aquel combinado canadiense que llegó a Catar 2022 donde no pasaron de la fase de grupos tras ser eliminados en una zona donde estaba Bélgica, Croacia y Marruecos.

Siga leyendo: Camarógrafo arrollado en partido Colombia vs. Uzbekistán recibió detallazo de Khusanov: “lo siento”

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Selección Catar
Selección Canadá
Lesiones
Fútbol
Mundial 2026
Mundial
Canadá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos