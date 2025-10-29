Palmeiras confía en el milagro para eliminar a Liga de Quito, ¿qué equipo pasará a la final de Libertadores?

Aunque lo tiene todo en contra tras perder 3-0 en la ida ante Liga de Quito, el Palmeiras tiene fe en obrar este jueves un milagro en casa para avanzar a la final de la Copa Libertadores 2025.

“Pocos creen, pero yo creo”, avisó el entrenador del líder de la liga brasileña, el portugués Abel Ferreira. “Noventa minutos es mucho tiempo. Prepárense para una noche mágica. Tengo fe en que algo mágico va a pasar”, agregó en conferencia de prensa.

El equipo de Sao Paulo llega a la vuelta de las semifinales de la Libertadores, en el Allianz Parque, cargando el enorme peso de los goles marcados por Gabriel Villamil -doblete- y Lisandro Alzugaray en la ida, el jueves pasado, en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

“Yo vine de abajo” y “conseguí todo a costa de creer en el trabajo. Llegué al Palmeiras y juntos hicimos cosas que parecían impensables”, dijo Ferreira, de 46 años, quien llevó a los paulistas a ganar la Libertadores en 2020 y 2021. El club había alzado por primera vez el trofeo continental en 1999.

El Verdão tiene poder de fuego, con el gran momento de la dupla de ataque que integran Vitor Roque y José Manuel “Flaco” López. Suman 23 dianas entre ambos en la liga brasileña, 13 el brasileño y 10 el argentino.

Pero el equipo tiene un adversario que sabe lo que es ganar la Libertadores (2008) y que en la actual edición ha sido verdugo de dos clubes de Brasil: el campeón vigente, Botafogo, en octavos de final, y el Sao Paulo, en cuartos.