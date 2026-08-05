“La mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro”: exárbitro Pablo Lunati tras criticar a Kevin Castaño

La ausencia de Kevin Castaño en los campos de entrenamientos del club River Plate de Argentina tras el Mundial de Norteamérica 2026 encendió la mecha de la polémica en varios sectores de la opinión pública en Buenos Aires. Le puede interesar: El mensaje de Vozinha que impactó en Chile: “En el fútbol no hay presión, la verdadera presión es no tener nada para comer” El volante antioqueño de 25 años, incluido en la llamada lista de apartados por el director técnico del equipo, Eduardo “El Chacho” Coudet, entrena por su cuenta en Colombia a la espera de definir su futuro, pese a tener contrato vigente con el club. Esta situación, sumada al bajón en su rendimiento, incluso desde antes del Mundial, tras un inicio prometedor bajo la etapa de Marcelo Gallardo, desató una ola de reproches entre la afición ‘millonaria’ y diferentes sectores relacionados con el fútbol: una de ellas fue la del exárbitro argentino Pablo Lunati.

El exárbitro argentino e hincha de River Plate, Pablo Lunati. FOTO: Tomada de redes sociales @PabloLunati22

La interacción en redes que colmó la paciencia: Cargas duras y números bajo la lupa

El malestar de los hinchas escaló debido a las recientes publicaciones del mediocampista con pasado en Águilas Doradas, en sus redes sociales, tras un encuentro de otro equipo de la Liga de Argentina. Mientras mostraba sus rutinas de ejercicio para mantenerse en forma, Castaño comentó una publicación de su compañero de selección, Jaminton Campaz, figura de Rosario Central en la reciente victoria ante River en el propio estadio Monumental. El gesto del futbolista fue considerado una “provocación directa” por parte de la hinchada de River, quienes de inmediato comenzaron a reprocharle sus actos y, en la misma línea, el bajo nivel que ha tenido con el equipo argentino.

Por eso el exárbitro argentino y reconocido seguidor de River Plate, Pablo Lunati, explotó pública y recientemente contra la actitud del jugador colombiano. Durante sus declaraciones, cuestionó con dureza tanto el rendimiento del deportista como el costo económico que implicó su incorporación a la plantilla. “Al maleducado de Castaño, que le puso un like y le dijo ‘bien, animal’ a un jugador que nos hizo un par de jugadas, hay que traerlo; ténganlo un mes cortando el pasto. Fue un don nadie, cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso. 15 millones de dólares pagamos por este muñequito, que le dio un like a un jugador que jugó en contra nuestra el otro día”, manifestó Pablo Lunati en la noche de este 4 de agosto.

Generalización y acusaciones de racismo: El antecedente con Juan Fernando Quintero

La controversia tomó un matiz más grave cuando Lunati amplió sus críticas hacia los futbolistas de nacionalidad colombiana en general. Sus dichos en el programa El Que Ríe Último, emitido por el canal de YouTube Picado TV, provocaron un fuerte rechazo en redes sociales, donde fue señalado de emitir comentarios racistas. “La mayoría, no todos, la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro. Creí que había diferencia entre los blancos y los otros, de los colombianos, porque decían que unos no eran iguales a los otros; la mayoría no tienen cerebro”, agregó el argentino.

Lunati mandó a Castaño a “cortar el pasto” mientras define su situación con River. FOTO: Tomada de redes sociales @PabloLunati22 y Getty

Esta no es la primera fricción de Lunati con un referente o jugador colombiano que haya pasado por las filas de River. Recientemente, Juan Fernando Quintero le respondió de manera contundente tras otros cuestionamientos públicos. Y es que Juanfer Quintero le pidió que “dejara de vender humo”, que “mejor se quedara callado” y le recordó que “peores cosas le habían pasado al club con él de por medio”, en medio de un rifirrafe en redes por la partida del 10 del club argentino.

Juanfer y Kevin entrenando con River Plate. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, el mediocampista le recordó la histórica final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors en Madrid con la frase: “Puedes salir a la calle a dar la cara gracias al equipo de 2018”, reiterando que salió de River con la “frente en alto”. También le puede interesar: Flor Denis Ruiz gana el oro en jabalina con marca histórica de 67.34 metros; Colombia hizo el 1-2 en Centroamericanos

Bloque de preguntas y respuestas