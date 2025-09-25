Once Caldas celebró encima del bus sin haber ganado, ¿triunfalismo lo dejó afuera de la Sudamericana?

¿Se creían ganadores y celebraron antes de tiempo?
Los jugadores del Once Caldas son objeto de críticas por sus festejos antes del decisivo encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, serie que ganaban 2-0 y que finalmente, como locales en el estadio Palogrande de Manizales el miércoles en la noche, perdieron 5-4 por penales luego de que Independiente del Valle, empatara el global.
Saltando sobre el bus y sin camisa se les vio a varios futbolistas, entre ellos al goleador del certamen, el delantero Dayro Moreno (10 tantos), camino al escenario deportivo y en medio del río humano que los alentaba.
Aquel video tomó mayor repercusión cuando el Once quedó eliminado de la competición ante un rival al que hizo ver mal en Quito, y contra el que mostró superioridad al derrotarlo con goles de Dayro Moreno. Pero esta vez, en suelo colombiano, el club ecuatoriano, igualó la confrontación con doblete de Michael Hoyos en un estadio colmando de público.