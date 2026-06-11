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Uefa designa a Omar Artan, árbitro somalí vetado por EE.UU., para la final de la Supercopa europea

El somalí hacía parte del grupo de árbitros que iba a dirigir en el Mundial; sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses le negaron la entrada a Miami.

  • Omar Abdulkadir Artan de 34 años será el primer africano en dirigir en una competencia europea de clubes. Foto: AFP
    Omar Abdulkadir Artan de 34 años será el primer africano en dirigir en una competencia europea de clubes. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El destino parece sonreírle de nuevo al árbitro somalí Omar Artan que vio cómo su sueño de dirigir en un Mundial se veía frustrado tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos. La Uefa designó al juez africano para dirigir en la Supercopa europea.

El órgano rector del fútbol europeo confirmó a través de un comunicado que el árbitro de 34 años será el encargado de impartir justicia en el partido que se disputará el 12 de agosto en Salzburgo entre el Paris Saint-Germain, campeón de la Uefa Champions League, y el Aston Villa FC, ganador de la Uefa Europa League.

Lea también: Estados Unidos le negó el ingreso a Omar Artan, árbitro somalí que iba a dirigir fase final del Mundial 2026

“El fútbol une a las personas, y la Uefa quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa”, expresó el presidente de la máxima entidad del fútbol europeo, Aleksander Čeferin.

Esta decisión, según el comunicado oficial, se da en medio del marco del Memorando de Entendimiento (“MoU”) firmado recientemente entre la Uefa y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el arbitraje.

Omar Abdulkadir Artan ya había hecho historia al ser el primer somalí en ser designado para un partido mundialista, sin embargo, el sábado pasado las autoridades migratorias le negaron su ingreso a territorio estadounidense y no pudo pasar del aeropuerto de Miami.

Tras esto, el somalí fue deportado a Estambul, Turquía, de donde había tomado un vuelo de conexión rumbo a la Copa del Mundo tras haber recibido la respectiva visa. “Solo soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida, venir al Mundial”, declaró días después desde territorio turco a The New York Times el árbitro africano.

Artan confesó desconocer el motivo por el cual le negaron la entrada a Estados Unidos, pues detalló que las autoridades fronterizas lo interrogaron durante 11 horas sobre la política en Somalia y el grupo Al Shabab que lleva años en insurgencia luchando contra el gobierno de la nación africana.

A sus 34 años no pudo completar el sueño de ser el primer somalí en dirigir en una Copa del Mundo, sin embargo, será el primer juez africano en arbitrar un partido de una competencia de clubes europea.

Siga leyendo: Video | Árbitro Omar Artan, que no pudo entrar a EE. UU., fue recibido como un héroe en Somalia

Preguntas frecuentes

¿Quién es Omar Artan?
Es un árbitro internacional de Somalia reconocido por su participación en torneos organizados por la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol.
¿Qué partido dirigirá Omar Artan?
La Supercopa de Europa 2026, encuentro que enfrenta a los campeones de la Liga de Campeones y la Liga Europa.
¿Por qué es importante su nombramiento?
Porque fortalece la representación africana en el arbitraje de élite y marca un nuevo hito para el fútbol de Somalia.

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