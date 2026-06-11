Uefa designa a Omar Artan, árbitro somalí vetado por EE.UU., para la final de la Supercopa europea

El destino parece sonreírle de nuevo al árbitro somalí Omar Artan que vio cómo su sueño de dirigir en un Mundial se veía frustrado tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos. La Uefa designó al juez africano para dirigir en la Supercopa europea.

El órgano rector del fútbol europeo confirmó a través de un comunicado que el árbitro de 34 años será el encargado de impartir justicia en el partido que se disputará el 12 de agosto en Salzburgo entre el Paris Saint-Germain, campeón de la Uefa Champions League, y el Aston Villa FC, ganador de la Uefa Europa League.

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“El fútbol une a las personas, y la Uefa quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa”, expresó el presidente de la máxima entidad del fútbol europeo, Aleksander Čeferin.