¡Imparable! Lionel Messi alcanza nuevo récord en su carrera, ¿de qué se trata?

En una noche en la que el Inter Miami desarmó por completo al Cincinnati en la MLS, Lionel Messi volvió a encender las alarmas y batió nuevo récord en el fútbol mundial.

    Lionel Messi alcanza las 404 asistencias y bate récord en su carrera futbolística. Foto: GETTY.
Sara Gil Martínez
24 de noviembre de 2025
bookmark

El Inter de Miami encontró en Cincinnati su mejor versión de la temporada, mostrándose como un equipo intenso, preciso y con un Messi que actuó como eje de cada ataque. Incluso antes de que llegara la goleada 4-0, el argentino ya había marcado el ritmo del partido. Lo que parecía otra noche de juego, terminó convirtiéndose en un nuevo hito para su carrera.

A los 38 años, lejos de disminuir su influencia, Messi volvió a convertir un partido decisivo en una exhibición de liderazgo creativo. Y su conexión con Silvetti y Allende ha alimentado un 10 como el de los viejos tiempos, pero que ha transformado su rol sin perder impacto. En la noche del domingo, Messi fue el jugador más determinante de la cancha y con esto alcanzó nuevo récord en su carrera; le contamos de qué se trata.

El duelo entre el Cincinnati y el Inter Miami terminó con un categórico 0-4, que envió a los dirigidos por Mascherano a la final de la Conferencia Este. Sin embargo, el pase a la final no fue la única razón para celebrar, especialmente para Lionel Messi, que marcó el primer gol, tras una jugada a dos toques con Silvetti, y luego asistió en los otros tres tantos del partido.

Tres pases gol, que sumados a su registro previo, lo llevaron a alcanzar las 404 asistencias oficiales en su carrera, igualando la marca histórica del húngaro Ferenc Puskás. Con estos números, Messi se posiciona en lo más alto de un ranking que demuestra la continuidad y determinación creativa que persiste con el paso del tiempo.

Además del récord de asistencias, este partido también reforzó otros números de la carrera del argentino. Messi llegó a 896 goles profesionales, y sigue acercándose al umbral de los 900 tantos, una cifra que solo Cristiano Ronaldo ha superado hasta ahora.

En la temporada 2025, su rendimiento ha sido determinante con 46 goles en todas las competencias, máximo anotador de la fase regular de la MLS, y una racha reciente que lo muestra participando en 23 goles en los últimos 10 partidos.

Mientras tanto, el Inter Miami espera rival para la final del Este, una oportunidad que Messi no desaprovechará para seguir sumando goles y asistencias.

Utilidad para la vida