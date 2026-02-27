De “Matarreyes” en Juego de Tronos a esposo en fuga: Nikolaj Coster-Waldau regresa a la televisión

A uno le puede cambiar la vida en menos de un minuto. Así le pasó a Hannah Hall, la exitosa artista a la que todo se le vino abajo justo cuando estaba en el punto más alto de su carrera y su matrimonio. En una mañana común y corriente, una desconocida tocó la puerta de su casa y le entregó una nota con una sola palabra escrita a mano. “Protégela”, fue lo único que le dijo su esposo, Owen Michaels, antes de desaparecer, en referencia a su hijastra adolescente. Lea: Apple TV destapa sus cartas para 2026: así es su ambiciosa apuesta de series y películas Esa es la premisa de Lo último que me dijo (The Last Thing He Told Me, en su título original), la exitosa producción de Apple TV estrenada en 2023 y que ahora cuenta con una segunda entrega. La historia tendrá ocho episodios que llegarán uno por semana a la plataforma hasta su final, el 3 de abril. Protagonizada por Jennifer Garner –quien también hace de productora ejecutiva, al igual que Reese Witherspoon– y Nikolaj Coster-Waldau, recordado por interpretar a Jaime Lannister en Juego de tronos, el proyecto hace parte de la creciente lista de adaptaciones literarias a la televisión en los últimos años. Está basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Laura Dave, que, tras su lanzamiento en 2021, alcanzó el primer lugar en la lista de bestsellers de The New York Times. Dos años después, la obra fue llevada a la pantalla por la misma autora junto a su esposo, Josh Singer, guionista de películas como El quinto poder, Maestro y Spotlight, esta última con la que ganó el premio Óscar a mejor guion en 2015. Gracias al éxito del libro –ha vendido más de cinco millones de copias en el mundo–, la ficción fue renovada para una segunda parte, construida a partir de La primera vez que lo vi, la continuación de la historia, publicada en enero de 2026, un mes antes del estreno de los nuevos capítulos.

Nikolaj Coster-Waldau, quien da vida a Owen Michaels, le contó a EL COLOMBIANO que una de las particularidades de este proyecto es que el libro no estaba terminado cuando comenzaron a grabar: “Ella estaba escribiéndolo al mismo tiempo que se desarrollaba la adaptación, y nosotros estábamos rodando mientras aún lo terminaba. Eso también significa que, aunque conocían las líneas principales de la trama, hay muchos detalles y varias cosas que son diferentes entre la serie y el libro. Por eso recomiendo que, si les gusta la producción, lean la novela, porque de alguna manera amplía ese universo”. En la primera temporada de Lo último que me dijo –que es el primer papel principal en una serie que interpreta el actor danés después de ser el “Matarreyes”-, Nikolaj asume un rol poco común en un protagonista, ya que solo aparece en tiempo presente en el primer episodio y, en los otros siete, surge como un recuerdo, ya sea de Garner –a quien estamos acostumbrados a ver en comedias de cine y televisión– o de su hija Bailey, interpretada por Angourie Rice. Ese aspecto fue uno de los mayores desafíos al momento de encarnar a Owen, cuenta Coster-Waldau: “Casi siempre Owen aparecía como el recuerdo que otros tenían de él. Y, por alguna razón –tal vez lo estaba pensando demasiado–, me resultó muy difícil interpretarlo. La memoria siempre está distorsionada. El recuerdo de un amigo de hace cinco años puede estar marcado por si lo consideras una buena o mala persona. Y Owen se convirtió en una especie de figura perfecta, y eso es complicado de actuar porque nadie es realmente así. Por eso, cuando regresaron y dijeron que querían hacer una segunda temporada, sentí mucha curiosidad. Esa fue la razón por la que acepté: pensé: ‘Sí, ahora quiero interpretarlo en el presente’. Hay tantos secretos y tantos conflictos, y él ha cometido errores en una escala tan absurda que sabía que sería interesante explorarlo”.