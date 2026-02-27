En fotos | Carro blindado del Ejército se accidentó en plena asonada en Cauca y un militar murió

Un suboficial del Ejército murió y dos quedaron heridos en un accidente, cuando el vehículo blindado en el que se transportaban cayó por un precipicio, mientras intentaban escapar de una asonada provocada por lugareños que defendían a un presunto terrorista de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con el reporte de la situación, conocido por EL COLOMBIANO, el incidente se registró a las 7:30 de la mañana de este viernes 27 de febrero, en el corregimiento Itaibe del municipio de Páez, en Cauca.
Tropas de la Novena Brigada y del Grupo de Caballería Liviana del Ejército realizaron una operación en ese sector rural, capturando a un sospechoso que portaba material explosivo.