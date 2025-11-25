x

El Santos de Brasil, a un pelo del descenso y sin Neymar en la cancha por molestias físicas

El equipo de Neymar Jr. no ha podido levantar cabeza en el Brasileirao, y cada vez los empates le sirven menos, pues ya ingresó a zona de descenso.

  • El santos de Brasil de Neymar ya ingresó a la zona de descenso y el brasileño es baja por molestia en la rodilla. Foto: GETTY.
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El Santos de Neymar sigue en zona de descenso del Brasileirão tras empatar este lunes 1-1 en Porto Alegre contra el Internacional, un resultado que los dejó con un punto menos que el Vitória, primer equipo fuera de la zona roja, en la jornada 36 del torneo.

Sin Ney en el campo, apartado por molestias en la rodilla durante el partido frente al Mirassol, el Santos no logró salir de la zona de descenso, en la que entró el pasado domingo 23 de noviembre, tras el triunfo 1-3 del Vitória contra el colista Sport Recife.

Durante el partido frente a Internacional, donde ambos estaban urgidos por salvar la categoría, los locales lograron adelantarse con un gol de su capitán Alan Patrick en el minuto 20.

El Inter, dirigido por el argentino Ramón Díaz, desaprovechó varias oportunidades para ampliar la ventaja y, en la segunda mitad, el argentino Álvaro Barreal puso el empate final que dejaría a ambos sin mucho avance en la fecha.

“Creamos muchas oportunidades, en la fase en la que estamos, tienen que ser concretizadas. Creo que deberíamos haber llegado al descanso mínimo 3-0 a nuestro favor, pero el fútbol es cruel. Hicimos un gran primer tiempo, no matamos el partido y el Santos llegó en su primera oportunidad y empató”, dijo Vitao, defensa del Internacional.

Barreal, autor del tanto santista, se mostró feliz por lograr el empate y con fe de salir del abismo de la tabla. “Todavía quedan finales y tenemos que ganar (...) El viernes tenemos otra final, así que tenemos que levantar la cabeza y seguir”, aseguró.

Con el empate, el Santos completó 18 años sin ganar al Inter en Porto Alegre. Mientras que el esquivo rival se ubica 15º con 41 puntos, dos más que el Vitória, primer equipo fuera del descenso, y a tres de distancia del Santos, que es el primer equipo en la zona roja.

