x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Juliana Guerrero gastó $213 millones en cinco vuelos de helicóptero sin justificación: Contraloría

Guerrero utilizó aeronaves de la Policía para desplazarse hasta la Universidad del Cesar en cinco oportunidades, pese a que esos viajes no tenían relación con sus responsabilidades en la entidad.

  • Juliana Guerrero en líos por uso de helicóptero. Foto: tomada de redes sociales
    Juliana Guerrero en líos por uso de helicóptero. Foto: tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
25 de noviembre de 2025
bookmark

La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por el uso de aeronaves de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero, quien, mientras ejercía funciones en el Ministerio del Interior, habría utilizado estos vuelos oficiales para desplazarse hasta la Universidad del Cesar sin que existiera una justificación relacionada con sus responsabilidades en esa cartera.

De acuerdo con el organismo de control fiscal, Guerrero realizó cinco trayectos en helicópteros de la institución, viajes que no tenían relación con su agenda o tareas en el Ministerio. Solo en combustible, estos desplazamientos representaron un gasto cercano a los 213 millones de pesos, un uso de recursos públicos que la Contraloría considera irregular.

“Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, se lee en el documento de la Contraloría.

Le puede interesar: De Mejía a Guerrero: los delegados cuestionados de Petro en universidades públicas

Según el informe, la actividad que motivó los desplazamientos correspondía a gestiones ajenas a la misión institucional, lo que derivó en una actuación ineficiente y antieconómica que terminó afectando recursos públicos.

“La cual generó un menoscabo al presupuesto público y, en consecuencia, un daño patrimonial al Estado, al haberse solicitado apoyo aéreo en el marco del convenio para unos vuelos cuya finalidad no resulta consecuente con la misionalidad ni las funciones del Ministerio”, añade la Contraloría.

Juliana Guerrero se gastó $213 millones en combustible en cinco vuelos. Foto: redes sociales
Juliana Guerrero se gastó $213 millones en combustible en cinco vuelos. Foto: redes sociales

El caso no es nuevo, pero tomó fuerza tras la denuncia penal interpuesta por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien acusó a Guerrero de peculado por uso. Sostiene que la exsecretaria ejecutiva del ministro Armando Benedetti empleó un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en junio pasado, sin que ese desplazamiento tuviera relación con sus funciones oficiales.

Según su versión, Guerrero viajó acompañada de su hermana y otras personas desde Santa Marta hacia Valledupar en un avión institucional, y al día siguiente utilizó un helicóptero Bell 212 para trasladarse hasta Aguachica, donde participó en una reunión de ese órgano directivo, antes de regresar en la tarde.

Aunque la versión oficial indicaba que la comisión obedecía a asuntos delicados de orden público, trascendió que el objetivo habría sido intervenir en decisiones internas de la UPC, entre ellas una reforma al estatuto que desde hace dos décadas impide la reelección inmediata de su rector.

Guerrero por su parte aseguró que actuó en calidad de delegada del presidente ante la institución y que sus desplazamientos respondieron a tareas asignadas por el ministro. Aseguró que no tiene relación alguna con intentos de modificar reglas internas de la universidad y que parte de su trabajo está cubierto por reserva, por lo que no puede entregarle detalles a la opinión pública.

Lea aquí: La historia detrás de los viajes “secretos” de Juliana Guerrero y la misión para la que usó aeronaves del Estado

Aun así, reconoció haber viajado en varias ocasiones bajo el convenio que permite al Ministerio usar aeronaves policiales y negó haber buscado votos o interferido en asuntos ajenos a sus funciones.

Mientras la Procuraduría avanza en una investigación disciplinaria y la denuncia penal sigue su curso, la Contraloría ya concluyó que los vuelos hicieron un uso injustificado de bienes del Estado y que su costo recae ahora como un daño fiscal que deberá ser esclarecido.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto habría costado el presunto uso indebido de los vuelos?
La Contraloría estima un daño fiscal superior a $213 millones solo en combustible, derivado de vuelos sin justificación institucional.
¿Por qué Juliana Guerrero viajaba a la Universidad del Cesar?
Según la Contraloría, asistía a sesiones del Consejo Superior, funciones ajenas al Ministerio del Interior, pese a que alegó actuar como delegada presidencial.
¿Qué justificó Guerrero para usar aeronaves oficiales?
Afirmó que los viajes obedecían a tareas asignadas por el ministro y que parte de su trabajo tiene reserva, aunque la Contraloría no encontró soporte misional.

Temas recomendados

Investigación
Contraloría General de la República
Déficit fiscal
vuelos
gastos
Gobierno del cambio
Helicóptero
Colombia
Bogotá
Juliana Guerrero
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida