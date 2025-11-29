x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Neymar no le hizo caso a los médicos, jugó con Santos y marcó para la victoria que lo sacó de la zona de descenso

Inicialmente se había mencionado que el astro brasileño se perdería el resto de la temporada por una lesión de menisco, Neymar apareció con Santos.

  • Neymar celebra su tanto con el que ayudó para que Santos vendiera 3-0 al colista Sport Recife, sacando al club de la zona del descenso. FOTO TOMADA X@SantosFC
    Neymar celebra su tanto con el que ayudó para que Santos vendiera 3-0 al colista Sport Recife, sacando al club de la zona del descenso. FOTO TOMADA X@SantosFC
Agencia AFP
29 de noviembre de 2025
bookmark

Con un gol y una participación muy activa de Neymar, el Santos salió de la zona de descenso del Brasileirao tras derrotar por 3-0 al colista Sport Recife, en partido de la fecha 36 del torneo.

Aunque durante la semana la prensa brasileña había asegurado que Neymar no jugaría más esta temporada debido a sus problemas en la rodilla, lesión de menisco, el capitán santista salió de inicio y lideró la victoria de su equipo.

Muy activo desde el inicio, Neymar abrió el marcador con un colocado disparo en el minuto 25 y sirvió un córner en el 67 que Joao Schmidt remató de cabeza a gol. Anteriormente, Lucas Kal había puesto el 2-0 con un gol en propia portería en la primera mitad.

Neymar lideró el ataque del Santos y dispuso de varias oportunidades para marcar otro tanto, antes de ser sustituido en el minuto 89, entre una gran ovación de la afición.

El internacional brasileño admitió que no está en su mejor condición física y criticó a quienes afirmaron que no volvería a jugar más esta temporada.

“Siendo sincero, no está todo bien, pero las personas necesitan saber lo que los médicos y yo sabemos. Son estas personas las que tienen que saber lo que sucedió. No voy a perjudicar mi carrera, busco lo mejor para mi, y esto es lo que tengo que decir. Inventaron muchas cosas, y me dejan triste, muy enfadado”, afirmó.

Neymar negó que hubiera impuesto su deseo de jugar a pesar de la alerta de los médicos que no lo hiciera. “Estas decisiones son internar. No pasé por encima de los médicos, fue una decisión conjunta. Quien tenía que tomar la decisión (de jugar) era yo”, agregó el delantero, quien avanzó que “con toda seguridad” estará disponible para el próximo partido, en casa del Juventude.

Con la victoria, el Santos sale de la zona de descenso y depende de sí mismo para lograr la salvación.

El Peixe visitará el miércoles al Juventude, que certificó su descenso a la Serie B, y finalizará la temporada recibiendo en casa al Cruzeiro.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Brasil
Neymar
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida