Neymar, absuelto: Justicia española cerró caso de su fichaje por el Barcelona

El Tribunal Supremo español confirmó la absolución del delantero brasileño Neymar y del resto de procesados por las supuestas irregularidades en su fichaje por el FC Barcelona en 2013, tal y como ya había determinado la Audiencia de Barcelona tras el juicio celebrado hace casi cuatro años.
En un comunicado emitido este miércoles, el alto tribunal español consideró “que los hechos probados han reflejado la inconsistencia de la acusación” que ya solo ejercía la compañía brasileña DIS, dueña del 40% de los derechos federativos de Neymar cuando todavía era una joven promesa del Santos.
“No hubo ni delito de corrupción en los negocios ni estafa impropia. Ni por el jugador ni sus representantes ni por el FC Barcelona. Todo se debió a una decisión deportiva del club que quiso asegurarse su fichaje y luego decidió adelantarlo”, agrega la nota.