“Sé que le faltan minutos, pero está listo para jugar y lo hizo bien”: Lorenzo respaldó titularidad de James ante Croacia

Ante Croacia, la Selección Colombia perdió dos invictos: por un lado cayó, por primera vez, en un partido amistoso desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador del cuadro nacional. De otro lado, cayó de nuevo ante un seleccionado europeo después de 15 años –el registro anterior databa de 2011, contra España–. La derrota 2-1 de los criollos en Orlando, Florida (EE. UU.), encendió las alarmas de muchos aficionados. Por un lado porque, aunque en el primer tiempo el equipo nacional mostró “buenas cosas”, también hubo un momento en los que se vio sin ideas para romper el cerco defensivo que armaron los croatas, que jugaron con una línea de tres centrales que, cuando defendían, se convertía en cinco defensores.

Sin embargo, el entrenador argentino Néstor Lorenzo se mostró tranquilo con lo que vio en la cancha. “Enfrentar a los equipos que llegaron a las finales en los últimos dos mundiales era importante. Estoy contento con el trabajo realizado. Creo que estuvimos a la altura, más allá de que quedó la bronca de no haber ganado. En algunas circunstancias jugamos bien”, aseguró el timonel del equipo cafetero en la rueda de prensa posterior al final del encuentro.

Para muchas personas, el partido se perdió por la falta de concentración que mostraron algunos defensores del elenco nacional en pasajes del partido. No obstante, para Lorenzo más que por desconcentraciones, el encuentro se perdió en algunos detalles que el rival, tercero en Qatar 2022 y subcampeón en Rusia 2018, ya tiene más pulidos.

Los croatas, por ejemplo, suelen hacer faltas tácticas para cortar el juego. Eso ocurrió varias veces durante el encuentro, sobre todo cuando Colombia lograba romper líneas con los pases que hacía. “Ellos son un equipo que trabaja bien. Además son peligrosos y tienen muy buena altura. Era un poco difícil competir, pero creo que se hizo. Nos queda aprender de estos encuentros”, agregó el seleccionador nacional.

¿Qué dijo Lorenzo sobre la titularidad de James Rodríguez?

Uno de los “peros” que tuvo el partido de la Selección Colombia fue la titularidad de James Rodríguez. Sobre el tema, le preguntaron al entrenador colombiano. Esto respondió: “sé que le faltan minutos (apenas jugó 39 con el Minnesota United en los dos partidos que ha tenido), y sé que físicamente ha trabajado y está para jugar la cantidad de minutos que jugó y lo hizo bien”, aseguró el entrenador.