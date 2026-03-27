“Sé que le faltan minutos, pero está listo para jugar y lo hizo bien”: Lorenzo respaldó titularidad de James ante Croacia

Ante Croacia, la Selección Colombia perdió dos invictos: por un lado cayó, por primera vez, en un partido amistoso desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador del cuadro nacional. De otro lado, cayó de nuevo ante un seleccionado europeo después de 15 años –el registro anterior databa de 2011, contra España–.
La derrota 2-1 de los criollos en Orlando, Florida (EE. UU.), encendió las alarmas de muchos aficionados. Por un lado porque, aunque en el primer tiempo el equipo nacional mostró “buenas cosas”, también hubo un momento en los que se vio sin ideas para romper el cerco defensivo que armaron los croatas, que jugaron con una línea de tres centrales que, cuando defendían, se convertía en cinco defensores.