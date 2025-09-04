x

Néstor Lorenzo respondió si Dayro será titular o suplente contra Bolivia

Dayro Moreno, de 39 de edad, no estaba en una Selección Colombia desde hacía 9 años. Es el goleador actual de la Copa Sudamericana.

  • Dayro Moreno llegó n un gran estado físico y en un alto nivel futbolístico a la Selección. FOTO X-SELECCIÓN COLOMBIA
    Dayro Moreno llegó n un gran estado físico y en un alto nivel futbolístico a la Selección. FOTO X-SELECCIÓN COLOMBIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
bookmark

La Selección Colombia que dirige el argentino Néstor Lorenzo saldrá este jueves por la clasificación al Mundial de 2026 ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Una victoria en el juego que corresponde a la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana, programado para las 6:30 p.m., bastará a los locales para lograr el boleto para el certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Lea: “Exijo respeto para Dayro”: ‘El Arriero’ Herrera respondió a críticas a su convocatoria a Selección tras ganar por Liga después de casi 4 meses

Entre los hombres con los que cuenta Lorenzo llama la atención la presencia de Dayro Moreno, próximo a cumplir 40 años y quien desde hace 9 no estaba en una convocatoria.

Goleador histórico del país con 373 tantos y de la actual Copa Sudamericana con 8, el delantero del Once Caldas ha generado expectativa luego de ser llamado por el timonel. Pero, ¿será inicialista ante Bolivia? Esto respondió Lorenzo en rueda de prensa previo al compromiso.

“Dayro es un jugador más dentro del plantel. Se ha ganado la convocatoria con base en lo que está haciendo en su club, la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como aquellos que van a estar sentados con él en el banco de suplentes”, así, sin rodeos, expresó el orientador.

“Es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia y, después, compite con todos los delanteros que son grandes jugadores con buen momento”, agregó Lorenzo.

Entre los jugadores en zona de ataque con los que cuenta Colombia para esta doble fecha de Eliminatoria –en la última rivalizará el martes contra Venezuela en Maturín– están, además de Dayro, Luis Díaz (Bayern Munich), Jhon Córdoba (Krasnodar), Jaminton Campaz (Rosario Central), Luis Suárez (Sporting) y Marino Hinestroza (Atlético Nacional).

