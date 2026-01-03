Nacional y DIM retoman trabajos pensando en los retos nacionales e internacionales del 2026

Tras las fiestas de fin de año y el descanso, los cuerpos técnicos y jugadores de Independiente Medellín y Atlético Nacional retoman este lunes entrenamientos con el objetivo de preparar los retos locales e internacionales de 2026. Con la expectativa de los aficionados por conocer los refuerzos que ambos equipos requieren, arranca la pretemporada de rojos y verdes. Luego de confirmar sus respectivos cuerpos técnicos, son pocas las novedades que han anunciado ambos clubes. Eso sí, la incógnita se mantiene en el caso de la continuidad de los delanteros, Brayan León (DIM) y Alfredo Morelos (Nacional).

En el cuadro Poderoso se especula sobre la salida de León, mientras que en el verdolaga tienen un principio de acuerdo con Morelos, quien notificó a Santos la rescisión de su contrato, vigente hasta diciembre de 2026, alegando incumplimientos en el pago de salarios y primas. Ese desacato es considerado en la actualidad como una razón para que un jugador salga como agente libre y pueda negociar con cualquier equipo sin necesidad de que medie un pago por su traspaso.

Se espera que, con el regreso de ambos equipos a los trabajos, se empiece a dar luz verde para la llegada de los refuerzos. Del verde salieron Marino Hinestroza, Camilo Cándido y Johan Castro; mientras que quien regresa es el joven arquero Kevin Cataño, de 22 años de edad, quien mide 1.99 metros y se formó en el cuadro antioqueño. Llega tras ser figura con el Real Cundinamarca en el torneo de ascenso. También suenan como refuerzos el colombiano Nicolás Rodríguez y el argentino Milton Casco, quienes podrían ser novedad este lunes en la sede del club en Llanogrande.

El DIM, por su parte, confirmó al delantero Yony González, quien venía de jugar con Águilas Doradas, elenco en el que marcó diez goles. Con su experiencia internacional, espera ser protagonista en Copa Libertadores y buscar el título de la Liga. Del rojo salieron Fáiner Torijano, Luis Sandoval, Washintong Aguerre, Jaime Alvarado, Ménder García, Yéferson Rodallega y Juan David Arizala; Kevin Mantilla, entre tanto, amplió su contrato y se espera la confirmación de otras caras nuevas en el arranque de la pretemporada.

Los retos internacionales