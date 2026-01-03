Nacional y DIM retoman trabajos pensando en los retos nacionales e internacionales del 2026

Tras las fiestas de fin de año y el descanso, los cuerpos técnicos y jugadores de Independiente Medellín y Atlético Nacional retoman este lunes entrenamientos con el objetivo de preparar los retos locales e internacionales de 2026.
Con la expectativa de los aficionados por conocer los refuerzos que ambos equipos requieren, arranca la pretemporada de rojos y verdes.
Luego de confirmar sus respectivos cuerpos técnicos, son pocas las novedades que han anunciado ambos clubes. Eso sí, la incógnita se mantiene en el caso de la continuidad de los delanteros, Brayan León (DIM) y Alfredo Morelos (Nacional).