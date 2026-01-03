x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Nacional y DIM retoman trabajos pensando en los retos nacionales e internacionales del 2026

El verde tiene Copa Sudamericana y el duelo ante el Inter Miami a finales de mes. Los rojos regresan a la Copa Libertadores tras dos años.

  • Diego Arias técnico de Atlético Nacional y Alejandro Restrepo entrenador del DIM retoman los entrenamientos con sus clubes con miras a lo que será el 2026 con retos nacionales e internacionales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Diego Arias técnico de Atlético Nacional y Alejandro Restrepo entrenador del DIM retoman los entrenamientos con sus clubes con miras a lo que será el 2026 con retos nacionales e internacionales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
bookmark

Tras las fiestas de fin de año y el descanso, los cuerpos técnicos y jugadores de Independiente Medellín y Atlético Nacional retoman este lunes entrenamientos con el objetivo de preparar los retos locales e internacionales de 2026.

Con la expectativa de los aficionados por conocer los refuerzos que ambos equipos requieren, arranca la pretemporada de rojos y verdes.

Luego de confirmar sus respectivos cuerpos técnicos, son pocas las novedades que han anunciado ambos clubes. Eso sí, la incógnita se mantiene en el caso de la continuidad de los delanteros, Brayan León (DIM) y Alfredo Morelos (Nacional).

En el cuadro Poderoso se especula sobre la salida de León, mientras que en el verdolaga tienen un principio de acuerdo con Morelos, quien notificó a Santos la rescisión de su contrato, vigente hasta diciembre de 2026, alegando incumplimientos en el pago de salarios y primas.

Ese desacato es considerado en la actualidad como una razón para que un jugador salga como agente libre y pueda negociar con cualquier equipo sin necesidad de que medie un pago por su traspaso.

Se espera que, con el regreso de ambos equipos a los trabajos, se empiece a dar luz verde para la llegada de los refuerzos.

Del verde salieron Marino Hinestroza, Camilo Cándido y Johan Castro; mientras que quien regresa es el joven arquero Kevin Cataño, de 22 años de edad, quien mide 1.99 metros y se formó en el cuadro antioqueño. Llega tras ser figura con el Real Cundinamarca en el torneo de ascenso.

También suenan como refuerzos el colombiano Nicolás Rodríguez y el argentino Milton Casco, quienes podrían ser novedad este lunes en la sede del club en Llanogrande.

El DIM, por su parte, confirmó al delantero Yony González, quien venía de jugar con Águilas Doradas, elenco en el que marcó diez goles. Con su experiencia internacional, espera ser protagonista en Copa Libertadores y buscar el título de la Liga.

Del rojo salieron Fáiner Torijano, Luis Sandoval, Washintong Aguerre, Jaime Alvarado, Ménder García, Yéferson Rodallega y Juan David Arizala; Kevin Mantilla, entre tanto, amplió su contrato y se espera la confirmación de otras caras nuevas en el arranque de la pretemporada.

Los retos internacionales

Atlético Nacional, además de la Liga y su participación en la Copa Sudamericana, tendrá un duelo especial en el Atanasio Girardot ante el Inter Miami de Lionel Messi, denominado el Partido de la Historia, amistoso previsto para el 31 de enero.

Por Liga, los dirigidos por Diego Arias iniciarán el camino en casa ante Chicó; mientras que, por Copa Sudamericana el cuadro verdolaga se medirá, el 4 de marzo, a Millonarios en la fase preliminar, en busca de seguir avanzando en el torneo.

En el caso del Poderoso, además de la búsqueda del título en la Liga, competirá en la Libertadores, integrando la llave uno, de la fase dos, en la que se enfrentará al Liverpool de Uruguay en busca del paso a la fase tres y con la ilusión de poder alcanzar la zona de grupos.

En Liga, iniciará como visitante ante Pasto en la semana del 18 de enero.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
DIM
Liga BetPlay
Medellín
Alejandro Restrepo
Diego Arias
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida