¿Dónde jugarían Nacional y el DIM sus partidos de locales mientras se construye el “nuevo” Atanasio Girardot?

El Atanasio Girardot requería, desde hace varios años, una intervención estructural. Quienes frecuentan el escenario deportivo de la ciudad saben que, por ejemplo, las goteras en el techo del sector occidental eran algo cotidiano cuando había partidos y llovía. También, la infraestructura se ve obsoleta y el estadio no tiene una zona de prensa que permita a los periodistas trabajar. Por eso, Medellín no ha sido tenida en cuenta para ser sede de la final de un torneo internacional.
