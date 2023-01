Autuori fue claro en que la defensa era la línea que más necesitaba reforzarse. “Para jugar una Libertadores contra equipos de jerarquía se necesita de solidez defensiva, no solo nosotros, sino cualquier equipo, porque si no se va a sufrir y, en esa zona queremos estar bien y creo que ya tenemos ahí calidad y cantidad”, dijo el entrenador.

Así que pese a que un sector de la hinchada de Nacional está inconforme porque considera que el equipo no se ha armado de la mejor manera para encarar la temporada, sobre todo para la Copa Libertadores, el entrenador se muestra satisfecho con las cinco incorporaciones que se han hecho hasta acá: Cristian Zapata, Sergio Mosquera, Juan Felipe Aguirre, Francisco Da Costa y Jader Barbosa Da Silva.

Esa línea defensiva está respaldada por un portero de calidad como Kevin Mier, quien pese a su juventud (22 años) ya suma 72 partidos como profesional y fue una de las grandes figuras del último título de Nacional, en el primer semestre del año pasado.

Un exreferente verde, el exdefensor Luis Carlos Perea, indicó que en esa zona Nacional quedó muy bien cubierto.

“Veo liderazgo, fortaleza y calidad en esa defensa. Ojalá se complementen de la mejor manera los centrales. Siempre se ha dicho que los buenos equipos se arman de atrás para adelante y de cara a esta temporada Nacional está cumpliendo con esa premisa”.

En la zona de volantes, Autuori se la jugó por mantener la base en la primera línea, la de recuperación, con Sebastián Gómez y Nelson Palacio, pero prescindió del liderazgo y la experiencia que le podía dar un hombre como Álex Mejía. Además, también salió de Andrés Andrade y Yeison Guzmán, quienes a través de su talento podían marcar diferencia sin desconocer que fueron irregulares en la última temporada. Sin embargo, se la jugó por el regreso de Brayan Rovira y Yéiler Góez, entre otros.

El exvolante de Nacional, Dúmar Rueda, indicó que más allá de que la gente crea que estos jugadores pueden funcionar o no, hay que tener en cuenta cuál es la idea del técnico y si los que llegan o se van encajan en ella.

“El técnico conforma su plantel de acuerdo a lo que pretende en la cancha y algunos prescinden de talento para lograr mayor dinámica o intensidad o requieren talento para otro tipo de tareas. Lo que hay que ver es cómo encaja las fichas que tiene para que Nacional juegue bien y gane”, dijo el santandereano.

En ataque, Autuori le apuesta a dos de sus compatriotas, Francisco Da Costa y Jader Barbosa, además de mantener la experiencia de Dorlan Pabón, su desequilibrio y liderazgo. En esa misma línea están los goles de Jéfferson Duque. Así mismo, ha dicho también que le dará oportunidad a Jayder Asprilla, Tomás Ángel, Brahian Palacios y a Juan Pablo Torres.

El exdelantero verdolaga, León Darío Muñoz, dijo que el técnico se decidió por gente que conoce bien. “Está armando un equipo con brasileños que son de su confianza y les debe dar toda la responsabilidad para que ellos respondan en ataque con goles”. Muñoz cree que el estratega está montando un esquema distinto al que no le funcionó para clasificarse a las finales del la pasada liga. “Jugadores como Dorlan, Jarlan y Duque la van a tener más difícil si no demuestran toda su capacidad. Veo un equipo equilibrado y que puede funcionar, tanto en las competencias locales como internacionales, y ojalá no se repita el fiasco del torneo pasado, Autuori se está jugando todas sus cartas”.

Acá les mostramos un posible once titular con el que Nacional podría arrancar la Liga, el próximo miércoles 25 de enero cuando reciba al Once Caldas.

DIM va por todo

Independiente Medellín se reforzó de buena forma de cara al primer semestre de 2023, como pocas veces lo había hecho en los últimos años. La vinculación de ocho futbolistas, entre quienes se destaca Andrés Ibargüen, es sinónimo de tranquilidad para los hinchas del conjunto rojo, quienes se ilusionan con el equipo que se conformó, por lo que aspiran a que este sea protagonista en la Liga Betplay-1 y a que cumpla una campaña digna en la Copa Libertadores.

En el listado de jugadores que contrató la institución en el reciente mercado de pases, aparecen Emerson Batalla, Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Jorge Cabezas, Edwin Cetré , Jonathan Marulanda, Jhon Palacios e Ibargüen.

Con la llegada de estos jugadores, el club suma casi dos jugadores por puesto, como era el deseo del director técnico David González, quien también está entusiasmado con el plantel que se ha conformado y piensa en grande.

“Ya se le comunicó al plantel que el objetivo es ser campeón. No vamos a decir que la intención es hacer una buena campaña, el fin tiene que ser ganar la estrella, pero eso se construye partido a partido”, expresó el estratega, quien siente que el Equipo del Pueblo está en mora de ganar la Liga, algo que estuvieron muy cerca de hacer el torneo anterior, cuando fueron superados en lanzamientos desde el punto penal por Pereira.

Incluso, el orientador fue más allá y se mostró pretensioso, aunque más de cara al futuro: “A largo plazo, aunque parezca descabellado, el objetivo es la Copa Libertadores y ya se le comunicó eso al plantel. Por eso es un proceso y se están contratando jugadores jóvenes y por varios años. Ese es nuestro sueño máximo, nosotros queremos ganar la Copa Libertadores”.

Por su parte, el entrenador Édgar “Panzer” Carvajal siente que “esta en la primera vez en muchos años que los directivos dan tantas garantías en la conformación del equipo. Se trajo jugadores de mucho prestigio y calidad, que engrosarán una plantilla que tiene una buena base, que seguramente le permitirá ser protagonista”.