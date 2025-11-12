El partido Colombia-Francia en el Mundial Sub-17 es inédito; ¿cuándo será y qué palmarés tiene el rival?

El partido que disputarán este viernes los seleccionados de Colombia y Francia en el Mundial Sub-17 será inédito y otorgará un boleto para los octavos de final del certamen que se juega en Catar.
En las siete clasificaciones de los cafeteros a las 21 ediciones disputadas, nunca se habían cruzado con los galos, quienes en su palmarés cuentan con el título en Trinidad y Tobago 2001, el subcampeonato de 2023 en Indonesia y la tercera posición en Brasil 2019.
Así, los colombianos, cuyas mejores presentaciones fueron el cuarto lugar en Finlandia 2003 y Nigeria 2009, tendrán una exigente prueba. La victoria les daría cupo en octavos de final para medirse al ganador de la llave Brasil-Paraguay.
