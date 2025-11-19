Norteamérica 2026 será el Mundial del “milagro” de las diásporas, ¿por qué?

Norteamérica 2026 será el Mundial de la diáspora. En la Copa del Mundo, cuya final se jugará en Estados Unidos, el país con mayor flujo migratorio en el planeta, participarán selecciones nacionales que lograron su clasificación gracias al éxodo de sus habitantes.
En dos islas del Caribe ocurrió el “milagro” más reciente. El martes en la noche Curazao empató sin goles con Jamaica en Kingston y clasificó, por primera vez en su historia, a un Mundial. Hubo una euforia tan grande que los jugadores no sabían qué hacer al final del juego: algunos saltaban, otros lloraban.