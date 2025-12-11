Comienza la tercera fase de la venta de boletas para el Mundial 2026: paso a paso para adquirir las entradas

Este jueves, 11 de diciembre, la FIFA hizo la apertura de la tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial 2026. En esta nueva etapa, denominada “sorteo aleatorio”, le permite a los aficionados de todo el mundo inscribirse para adquirir entradas individuales. Esta fase es particularmente relevante porque es la primera en la que los hinchas conocen el calendario de partidos y los emparejamientos de la fase de grupos, teniendo así la oportunidad de elegir encuentros específicos en función de los equipos y fechas ya definidas.

Lea también: ¿Cuál será el difícil camino que le espera a Colombia en el Mundial 2026 si supera la fase de grupos? La tercera etapa se da luego de la demanda notable que han tenido las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026 , pues según ha informado la Fifa, cerca de dos millones de boletos fueron vendidos durante las dos primeras fases (incluyendo el sorteo preferente de Visa y el sorteo anticipado), siendo los residentes de los países anfitriones quienes lideraron la adquisición, seguidos por otros países como Colombia, quien se encuentra entre las diez naciones que más boletas ha comprado.

¿Cómo adquirir entradas en la fase 3 de “sorteo aleatorio” para el Mundial 2026?

Quienes en esta tercera fase deseen adquirir entradas para la Copa del Mundo deberán tener en cuenta cinco aspectos para que el proceso sea exitoso. El primero y el más importante es contar con un Fifa ID. Quienes ya lo posean deben iniciar sesión y registrarse para la nueva fase. Aquellos que no lo tengan deben crear una cuenta en www.fifa.com/tickets. Una vez teniendo este usuario, se debe realizar la solicitud a través de la misma página www.fifa.com/tickets. Luego de haber ingresado, el aficionado deberá completar la solicitud diligenciando los partidos de interés, la categoría de boletos y la cantidad deseada.

La adquisición de boletos tiene algunos límites que deben respetarse. El máximo de tiquetes por persona es de cuatro entradas por partido y hasta un máximo de 40 boletos en total por unidad familiar (misma dirección postal registrada). Para la compra sólo podrán participar personas mayores de 18 años. El último paso es esperar la notificación y el cobro. Todos los solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico si sus peticiones son aceptadas, ya sea de forma total o parcial. Si la solicitud es aprobada parcialmente, el aficionado obtendrá boletos para algunos de los partidos solicitados, pero no necesariamente para todos. Cabe resaltar que el importe correspondiente se cobrará automáticamente en febrero de 2026 a la tarjeta registrada, por lo que la Fifa recomienda no solicitar más entradas de las que se puedan pagar. Aquellos que no resulten seleccionados en el sorteo aleatorio aún podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada (sujeto a disponibilidad) a medida que se acerque el inicio del Mundial, programado para el 11 de junio.