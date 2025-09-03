x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mohamed Salah se cansó de las comparaciones y pidió respeto por Luis Díaz y Darwin Núñez

El egipcio, referente del Liverpool, recordó que los suramericanos salieron campeones de la última Premier League.

  • Mohamed Salah agrandó su leyenda en Liverpool gracias al tridente que integró con Núñez y Díaz. FOTO X-LIVERPOOL
    Mohamed Salah agrandó su leyenda en Liverpool gracias al tridente que integró con Núñez y Díaz. FOTO X-LIVERPOOL
Redacción El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Mohamed Salah salió en defensa del colombiano Luis Díaz y el uruguayo Darwin Núñez luego de su salida del Liverpool.

Lea: “Siempre está ahí, estamos contentos con su energía”: Vincet Kompany, técnico del Bayern, elogió a Luis Díaz

El delantero egipcio evidencia que no solo es un líder dentro de la cancha, también fuera de ellas.

En redes sociales se generó un debate que no pasó inadvertido en Inglaterra. La cuenta Anfield Edition, con más de 500 mil seguidores en X, lanzó una publicación invitando a los aficionados a mencionar la “mejora de jugadores más grande en la historia del fútbol”, comparando el paso de Luis Díaz y Darwin Núñez al alemán Florian Wirtz y el sueco Alexander Isak, ambos a la vez delanteros. En la imagen se ve a los sudamericanos a blanco y negro, mientras que a los europeos, a color. Estos dos últimos ya juegan con los dorsales que utilizaban el criollo (7) y el charrúa (9).

El mensaje desató una ola de comentarios divididos entre los que valoraban las nuevas incorporaciones y quienes salieron en defensa de los exjugadores del Liverpool.

Sin embargo, quien no tardó en reaccionar fue Mohamed Salah. El atacante calificó la publicación como una falta de respeto hacia sus antiguos compañeros, hoy en el Bayern Múnich y el Al Hilal, en su orden.

“¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”, escribió Salah en su cuenta de X, dejando claro que para él el legado de Díaz y Núñez en Liverpool debe ser reconocido y valorado.

En la actualidad, Liverpool lidera la Premier League con 9 puntos, pero a comienzo de agosto, perdió el título de la Community Shield ante el Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Liverpool FC
Europa
Reino Unido
Inglaterra
Luis Díaz
Darwin Núñez
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida