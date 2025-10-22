Millonarios empató con Bucaramanga y quedó prácticamente eliminado de la Liga Betplay

El empate de Millonarios 1-1 como local ante Bucaramanga lo dejó prácticamente eliminado de la Liga Betplay, y ahora necesita ganar todos los duelos que le restan en la competencia para tener opción matemática de luchar por ingresar a los ocho. Millonarios, con 18 puntos, podría llegar a 30 si gana los duelos que le restan en la Liga ante Santa Fe, Envigado y Chicó como visitante; mientras que en casa debe enfrentar a Once Caldas. Solo así alcanzaría la clasificación entre los ocho.



Millonarios que tiene los mismos puntos que Pereira y Unión Magdalena, es superado en la tabla de posiciones por Once Caldas con 19 puntos, con 20 están Cali, Alianza y América, con 21 Águilas Doradas, todos ellos pendientes de alcanzar un cupo entre los ocho. Bucaramanga por su lado, se consolida como líder del torneo con 31 puntos, los mismos que DIM y Junior, siendo los tres equipos que han asegurado su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga?

Bucaramanga, DIM y Junior lideran la tabla de posiciones con 31 puntos y son los primeros confirmados en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-2. A ellos le siguen Atlético Nacional y Fortaleza con 28 unidades, mientras que Deportes Tolima es sexto con 26 puntos. En la séptima casilla aparece Llaneros con 25 puntos y cierra los ocho parcialmente clasificados, Santa Fe con 22 unidades. Águilas con 21 puntos; mientras que Deportivo Cali, Alianza y América, suman 20 y son los que más cerca están de ingresar a los ocho.

Así está el panorama para quienes buscan la clasificación

Llaneros: visita a Bucaramanga y Tolima. En casa ante Nacional y Envigado. Tolima: en casa a Cali y Llaneros. Visita a Unión Magdalena y Águilas Doradas. Santa Fe: en casa ante Millonarios y Cali. Visita a Junior y Alianza. Águilas: visita a Pereira y Nacional. En el Alberto Grisales se medirá a Envigado y Tolima. America: en el Pascual Guerrero se mide a Junior y Unión Magdalena. Visita al DIM y Chicó Cali: visita a Tolima y Santa Fe . En casa recibe a Alianza y Once Caldas. Alianza: en casa se mide a Equidad y Chicó; mientras que tendrá que visitar a Cali y Santa Fe.



