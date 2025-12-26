Cuando el fútbol regresa a sus raíces: el gesto de Borja y Viveros con su gente en Navidad

Hay gestos que trascienden el resultado de un partido y quedan grabados en la memoria colectiva. Así lo demostraron los futbolistas colombianos Miguel Ángel Borja y Kevin Viveros, quienes el pasado 24 de diciembre regresaron a sus lugares de origen no solo para reencontrarse con sus familias en Navidad, sino para devolverle a sus comunidades parte de lo que la vida y el fútbol les han dado. No volvieron con las manos vacías, y entre sonrisas, abrazos y gratitud, muchos pobladores los definieron con una frase que resume el sentir popular: “Son hombres de Dios”. Lea aquí: Miguel Ángel Borja no va más con River y un grande mexicano sería su próximo destino, ¿de qué se trata? Borja, delantero de River Plate de Argentina y quien suena como posible refuerzo del Cruz Azul de México, regresó al barrio Escolar de Tierralta, Córdoba, el mismo que lo vio crecer. En medio de filas de niños y niñas, el goleador repartió regalos, pero también dejó escenas cargadas de simbolismo. Desde su vehículo sacó una pelota y, antes de entregarla, puso a prueba a un niño que lo miraba con ilusión. “Contrólala bien”, le dijo. El pequeño respondió con técnica: pecho, muslo y control limpio. “Uy, salió fino”, se escuchó entre los presentes. Borja, sorprendido, chocó la mano con el menor, lo abrazó y siguió su recorrido entre aplausos y sonrisas.

“Los llevo en mi corazón. Siempre me acuerdo de ellos, son mi inspiración y por ellos lucho y me esfuerzo para que se sientan orgullosos de mí”, expresó Borja, visiblemente emocionado, al recorrer las calles que lo acompañaron en su camino al profesionalismo. Confesó que se le erizaba la piel al volver a ese lugar donde nació su sueño.

Viveros, un regreso feliz a Buenaventura

Kevin Viveros, exAtlético Nacional, suma 10 goles, en 23 partidos, con Paranaense. FOTO: Instagram de Viveros

La historia de Kevin Viveros también estuvo marcada por la emoción. El año pasado, cuando militaba en Atlético Nacional, regresar a Buenaventura era difícil debido a la compleja situación de orden público que atravesaba la ciudad. Entre lágrimas, como lo registró este diario en su momento, el delantero confesó cuánto extrañaba a su familia y cómo esa distancia se convirtió en motor para luchar por un mejor futuro. Hoy, ya como jugador del Athletico Paranaense de Brasil, el reencuentro fue posible.