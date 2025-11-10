Messi pisó el nuevo Camp Nou y dejó un mensaje que eriza la piel

Lionel Messi volvió a casa. Y aunque no fue para enfundarse la camiseta ni levantar un nuevo trofeo, su visita al remodelado Spotify Camp Nou tuvo la fuerza emocional de un regreso largamente esperado. El astro argentino, que no pisaba el estadio desde su salida en 2021, recorrió los pasillos de la que fue su segunda casa, respiró los recuerdos de una historia irrepetible y dejó un mensaje cargado de nostalgia que estremeció a los hinchas del FC Barcelona. “Anoche volví a un lugar que extraño con toda mi alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero poder volver algún día, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca pude...”, escribió Messi en sus redes sociales, junto a imágenes del nuevo Camp Nou, aún en proceso de remodelación pero ya imponente.

El mensaje, breve y sincero, desató una ola de emoción entre los aficionados blaugranas. Miles de mensajes inundaron las redes: algunos recordaban los goles imposibles, otros las noches mágicas de Champions, y muchos simplemente agradecían a Leo por haberles hecho amar al fútbol. Porque para el barcelonismo, Messi no fue solo un jugador: fue un símbolo de identidad, el reflejo de una era dorada, el genio que convirtió la rutina del domingo en un espectáculo de arte. Durante su visita, el campeón del mundo recorrió varios sectores del nuevo estadio y se reencontró con miembros del personal que lo acompañaron en sus años de gloria. No hubo público, ni cámaras oficiales del club, pero sí una atmósfera íntima, casi espiritual. La imagen de Messi contemplando desde la grada vacía un Camp Nou en reconstrucción pareció un espejo perfecto de lo que siente la hinchada: la nostalgia de un pasado glorioso y la esperanza de volver a verlo entre ellos.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no ocultó su emoción ante el gesto. Desde hace meses ha expresado su deseo de que Messi tenga la despedida que no pudo tener en 2021, cuando su salida al Paris Saint-Germain se dio en medio de la tristeza y la incertidumbre económica del club. Laporta considera que el retorno del rosarino a la inauguración del nuevo estadio sería “el cierre perfecto de un capítulo irrepetible y el homenaje que el fútbol le debe al mejor jugador de la historia del Barça”. Todo apunta a que el club prepara un acto especial para el día en que el nuevo Camp Nou abra oficialmente sus puertas. La idea, según fuentes cercanas, sería rendir tributo a las grandes leyendas del club, pero con Messi como protagonista central. La directiva entiende que ningún símbolo encarna mejor la esencia moderna del Barcelona que aquel niño que llegó con 13 años y terminó convirtiéndose en su máximo goleador histórico, su capitán eterno y su bandera más brillante. La visita de Messi, además, llega en un momento en que el estadio empieza a recuperar su alma. Las obras de remodelación, que transformarán el Camp Nou en uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, están en su recta final. Y qué mejor forma de inaugurar el nuevo templo que con la presencia del hombre que escribió en su césped las páginas más luminosas de la historia blaugrana.

Para los hinchas, el simple hecho de verlo caminar nuevamente por el estadio fue suficiente para revivir una época dorada: los títulos, las remontadas, los clásicos, los abrazos con Xavi e Iniesta, los goles al Real Madrid, las noches de Champions que parecían eternas. El regreso de Messi, aunque simbólico, volvió a encender el corazón de un club que aún siente que su historia reciente no puede entenderse sin él.