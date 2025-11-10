Messi pisó el nuevo Camp Nou y dejó un mensaje que eriza la piel

Lionel Messi volvió a casa. Y aunque no fue para enfundarse la camiseta ni levantar un nuevo trofeo, su visita al remodelado Spotify Camp Nou tuvo la fuerza emocional de un regreso largamente esperado. El astro argentino, que no pisaba el estadio desde su salida en 2021, recorrió los pasillos de la que fue su segunda casa, respiró los recuerdos de una historia irrepetible y dejó un mensaje cargado de nostalgia que estremeció a los hinchas del FC Barcelona.
“Anoche volví a un lugar que extraño con toda mi alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero poder volver algún día, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca pude...”, escribió Messi en sus redes sociales, junto a imágenes del nuevo Camp Nou, aún en proceso de remodelación pero ya imponente.