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Sin Messi, ¿quiénes son los candidatos a ser capitanes, quedarse con la 10 y reemplazarle en el esquema de Argentina?

Después de más de dos décadas, Lionel Messi no seguirá vistiendo la albiceleste. Conózcalos aquí.

  • Nico Paz y Paulo Dybala son los apuntados a reemplazar a Messi en el futuro inmediato. FOTOS: Instagram Nico Paz y PauloDybala
    Nico Paz y Paulo Dybala son los apuntados a reemplazar a Messi en el futuro inmediato. FOTOS: Instagram Nico Paz y PauloDybala
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Pocas cosas son más grandiosas para los futbolistas que vestir la camiseta de su selección nacional. Mucho más importante será si llegan a ser históricos como lo es Lionel Andrés Messi para el seleccionado argentino. Con “La Pulga”, Argentina rompió su sequía de títulos y capitaneó a la albiceleste a su tercer título mundial en Catar 2022.

El inevitable día del anuncio llegó para los argentinos el pasado lunes 31 de agosto y aunque duela decirlo, la vida sigue. Así como pasó Alfredo di Stefano, Ricardo Bochini, Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega y más volantes talentosos del equipo gaucho que fueron reemplazados, la tarea ahora será buscar quien ocupe el lugar de Messi.

Lo dificultuoso es que a Lionel no solo se le debe encontrar el adecuado para portar su mítica número 10, sino que se debe encontrar otro jugador con el liderazgo y el respeto que ejercía Messi sobre los convocados de Argentina, además, ocupar su lugar dentro del terreno es sencillo, lo complicado es jugar como él.

¿Quién será el próximo 10 de la selección de Argentina?

A corto plazo, las dos opciones más cercanas para reemplazar a Messi en Argentina en el nuevo proyecto de Scaloni se encuentran en la Serie A de Italia. Con 32 años de edad, Paulo Dybala se enfrenta a la mejor oportunidad en su carrera en cuanto selección se refiere.

“La Joya” que tuvo un buen inicio de temporada en la Roma apunta a ser considerado como el volante creativo titular de la albiceleste, aunque su amor por el número 21 como dorsal hace complicado que se ponga la casaca 10.

El que si puede portar el mítico número futbolero sería Nicoláz Paz. Nico, actual jugador del Como 1907 de Italia, es uno de los jugadores más prometedores del mundo, siendo ya toda una realidad dentro de la Serie A. Paz es el apuntado para tomar la batuta de la selección argentina cuando finiquite el tiempo de toda la generación campeona del mundo en 2022.

Le recomendamos leer: Los grandes momentos de Messi con Argentina

Un jugador que recientemente volvió al continente es otro de los llamados a ser el hombre de las ideas en el actual campeón de la Copa América. Se trata de Thiago Almada, el jugador más costoso en la historia de River Plate. Almada ya ganó el Mundial 2022 como un jugador de rol y portó la número 10 en divisiones menores de la selección.

El último jugador en llevar la 10 que no fue Messi fue el jugador del Real Madrid que está a préstamo en la Fiorentina, Franco Mastantuono. El canterano de River Plate aún no consigue su mejor versión en el fútbol europeo.

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Y, ¿el brazalete quién lo hereda?

El respeto y la trayectoria de Lionel Messi son casi imposibles de superar, al menos al corto plazo. En el camerino argentino aún quedan muchos jugadores de experiencia y que tienen en sus espaldas muchos partidos con la albiceleste. El primero de ellos es el arquero titular del equipo, Emiliano “Dibu” Martínez, quien recientemente fichó por el Chelsea, un club de alta exigencia.

Por nivel de juego, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis McAllister o Julián Álvarez son algunos de los principales nombres, pues todos compiten en los mejores torneos del planeta en este momento.

Ya si se guian por experiencia, el más apuntado sería Leandro Paredes, pues el actual jugador de Boca Juniors es de los más veteranos en la plantilla a pesar de sus 32 años.

¿Quién será el próximo número 10 de la selección argentina tras Messi?
Nicolás Paz aparece como el principal candidato para heredar el número 10 de la selección argentina. El jugador del Como 1907 es señalado como uno de los futbolistas llamados a asumir el liderazgo creativo cuando termine la etapa de la generación campeona del mundo en 2022.
¿Quién puede reemplazar a Messi como capitán de Argentina?
Emiliano “Dibu” Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Leandro Paredes aparecen como posibles candidatos para asumir el brazalete. Por experiencia dentro del plantel, la noticia apunta especialmente a Paredes.
¿Nicolás Paz puede reemplazar a Messi en la selección argentina?
Sí, Nicolás Paz es presentado como uno de los principales candidatos para asumir el papel creativo que deja Messi, aunque la noticia no establece que ya haya sido designado oficialmente como su reemplazo. Su rendimiento en la Serie A lo ubica como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

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