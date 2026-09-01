Paciente con cáncer agradece a Abelardo De La Espriella tras recibir atención médica: “Me están realizando todos los exámenes”

Valeria Pérez Jaramillo, paciente con cáncer, confirmó que ya recibe atención médica en la Clínica Imbanaco de Cali luego de haber hecho público su llamado para poder acceder a los exámenes y procedimientos que necesita como parte de su tratamiento.
El caso de la mujer llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella, quien se pronunció este lunes 31 de agosto a través de sus redes sociales y aseguró que las autoridades atendieron de inmediato su situación.
“Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo en su valiente lucha contra el cáncer y actuamos de inmediato”, señaló el mandatario, quien también agradeció la gestión de la ministra de Salud, Ana María Vesga, y del equipo especializado de la Clínica Imbanaco.