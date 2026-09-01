Paciente con cáncer agradece a Abelardo De La Espriella tras recibir atención médica: “Me están realizando todos los exámenes”

“Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo en su valiente lucha contra el cáncer y actuamos de inmediato”, señaló el mandatario, quien también agradeció la gestión de la ministra de Salud, Ana María Vesga, y del equipo especializado de la Clínica Imbanaco.

El caso de la mujer llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella, quien se pronunció este lunes 31 de agosto a través de sus redes sociales y aseguró que las autoridades atendieron de inmediato su situación.

Valeria Pérez Jaramillo, paciente con cáncer, confirmó que ya recibe atención médica en la Clínica Imbanaco de Cali luego de haber hecho público su llamado para poder acceder a los exámenes y procedimientos que necesita como parte de su tratamiento.

De acuerdo con el presidente, el caso de la paciente comenzó a ser atendido con prioridad. “Valeria no está sola. Este Gobierno estará a su lado y el de su familia en esta batalla”, agregó.

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Horas después, la propia Valeria publicó un video en el que confirmó que se encontraba en el centro médico de Cali y agradeció a las personas que intervinieron para ayudarla a recibir atención.

“Como muchos me conocen, anteriormente hice un video solicitando ayuda para mi tratamiento”, explicó la mujer, quien expresó su agradecimiento al presidente, a la ministra de Salud y a otras personas que, según su relato, participaron en las gestiones relacionadas con su caso.

“En estos momentos me encuentro en la Clínica Imbanaco de Cali”, confirmó.

La paciente explicó que actualmente los médicos le están practicando los exámenes que requiere y que también tiene previstos diferentes procedimientos como parte de su tratamiento.

“Acá me están realizando todos los exámenes pertinentes, me van a realizar mis procedimientos y mi debido tratamiento”, afirmó.

Valeria también destacó la atención recibida durante su permanencia en la clínica y agradeció al personal médico por el acompañamiento.

Su caso se conoció en medio de las dificultades que enfrentan algunos pacientes para acceder de manera oportuna a servicios y tratamientos médicos. La situación ha generado constantes reclamos por parte de usuarios que buscan garantizar la continuidad de sus procesos de atención.

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Al finalizar su mensaje, Valeria aprovechó para enviar un mensaje a otras personas que atraviesan situaciones similares. Les pidió no perder la fe ni la esperanza y continuar buscando alternativas para superar las dificultades.