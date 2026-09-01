Caso Lindsay Clancy: jurado no ha podido decidir veredicto de mujer acusada de asesinar a sus tres hijos

El juicio de Lindsay Clancy, la enfermera estadounidense que asesinó a sus tres hijos menores de edad, estaría lejos de terminar. Este martes, tras cuatro días de deliberaciones, los miembros del jurado le notificaron al juez que no han podido tomar una decisión unánime.
Por su parte, William Sullivan, juez del tribunal de Plymouth, les informó que deben seguir evaluando el caso hasta que puedan llegar a una misma conclusión sobre el homicidio que habría cometido la mujer de 33 años diagnosticada con psicosis posparto.
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En la nota que leyó el juez durante la sesión de hoy, el jurado explica que no han llegado a un acuerdo debido a la duración y complejidad del juicio: ha tenido más de 80 testigos y 300 pruebas documentales.
Lo que es un hecho es que Clancy sí asesinó a sus hijos de ocho meses, tres y cinco años: lo hizo el 24 de enero de 2023. Ese día se encontraba en su vivienda de Duxbury, un pueblo en el condado de Plymouth, a solas con ellos tras la salida de su esposo Patrick.
Según la fiscalía, los niños fueron encontrados en el sótano de la vivienda: los dos mayores murieron durante el ataque, mientras el menor pudo ser trasladado a un hospital donde después falleció. Mientras tanto, Lindsay se tiró desde una ventana del segundo piso, pero sobrevivió al intento de suicidio.