Así fue el mensaje que Jhon Jáder Durán le dedicó a Mourinho, quien fue despedido del Fenerbahçe

En las últimas horas, se dio a conocer la decisión del Fenerbahçe de Turquía de despedir a su técnico, José Mourinho, luego de la eliminación en la fase previa de la Uefa Champions League ante el Benfica. Jhon Jáder Durán, delantero recién llegado al club esta temporada, le dedicó un mensaje.

El partido disputado el pasado miércoles significó que el club de Estambul no se uniera al otro grande de Turquía, el Galatasaray, y jugara la fase de Liga (antes fase de grupos) de la Champions League, pues al perder con el Benfica de Lisboa los turcos estarán presentes en la Europa League.

Por tal motivo, el portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe quien dio a conocer la decisión a través de un comunicado en sus redes oficiales.

“Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, fue el mensaje publicado por los de Estambul.