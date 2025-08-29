x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así fue el mensaje que Jhon Jáder Durán le dedicó a Mourinho, quien fue despedido del Fenerbahçe

El colombiano llegó al equipo turco por pedido directo del estratega portugués, quien deja el cargo tras la eliminación de la Champions League.

  • José Mourinho llevaba un año dirigiendo al Fenerbahçe antes de la llegada de Jhon Jáder Durán, quien llegó al cuadro turco en el verano europeo de este año. Foto: Getty Images
    José Mourinho llevaba un año dirigiendo al Fenerbahçe antes de la llegada de Jhon Jáder Durán, quien llegó al cuadro turco en el verano europeo de este año. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de agosto de 2025
bookmark

En las últimas horas, se dio a conocer la decisión del Fenerbahçe de Turquía de despedir a su técnico, José Mourinho, luego de la eliminación en la fase previa de la Uefa Champions League ante el Benfica. Jhon Jáder Durán, delantero recién llegado al club esta temporada, le dedicó un mensaje.

El partido disputado el pasado miércoles significó que el club de Estambul no se uniera al otro grande de Turquía, el Galatasaray, y jugara la fase de Liga (antes fase de grupos) de la Champions League, pues al perder con el Benfica de Lisboa los turcos estarán presentes en la Europa League.

Lea también: Cara y cruz de los colombianos en la Champions: Richard Ríos continúa, Jhon Durán lesionado y eliminado

Por tal motivo, el portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe quien dio a conocer la decisión a través de un comunicado en sus redes oficiales.

“Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, fue el mensaje publicado por los de Estambul.

Tras conocerse y oficializarse la decisión, uno de los que publicó un mensaje en sus redes sociales para su extécnico fue el delantero colombiano Jhon Jáder Durán.

La relación de Jhon Jáder Durán con José Mourinho

En sus redes sociales, el atacante colombiano le dedicó unas palabras al portugués. “Estuve contigo poco tiempo pero muchas gracias por todo mister, eres un excelente profesional y un gigante técnico, muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo, QUE TODO VAYA BIEN GRACIAS MISTER”, escribió Durán.

El colombiano llegó al cuadro de Estambul gracias a un pedido directo del estratega portugués, quien vio en el talento del joven colombiano una pieza clave en su proyecto deportivo.

Para Durán, ser dirigido por el portugués era algo especial, así lo manifestó en su llegada al club turco, expresando que Mourinho era el mejor que había tenido en su carrera, haciendo alusión a que es el estratega con más renombre con el que ha compartido camerino.

Ahora queda la duda si se reunirán nuevamente en un futuro, pues la última declaración del portugués sobre Durán no fue la más amable. “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, respondió ‘The Special One’ en rueda de prensa respecto a la titularidad del brasilero sobre el colombiano en el partido ante el Benfica.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Futbolistas en el exterior
Fútbol Internacional
Mensaje
Futbolista
Turquía
José Mourinho
Jhon Jáder Durán
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida