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Las redes sociales no perdonaron y con memes reaccionaron a la derrota de Colombia ante Croacia

Luis Suárez y Camilo Vargas fueron los mayores blancos de internautas que aprovecharon su ingenio para reaccionar con humor al resultado ante los europeos.

  • La Selección Colombia perdió 2-1 ante Croacia. El encuentro dejó divertidos memes en las redes. Foto: Getty Images y capturas de X
    La Selección Colombia perdió 2-1 ante Croacia. El encuentro dejó divertidos memes en las redes. Foto: Getty Images y capturas de X
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Selección Colombia tuvo un examen ante Croacia en territorio estadounidense en medio de su preparación para afrontar la Copa del Mundo. Este partido dejó una derrota para el elenco cafetero.

Con un resultado de 2-1 en contra, el combinado nacional perdió un invicto de 15 años ante selecciones Uefa, pues desde 2011 y, tras 12 partidos, Colombia no conoció la derrota al enfrentar a elencos del viejo continente.

El resultado dejó lecciones para jugadores y cuerpo técnico, quienes evaluarán los errores y buscarán mejorar para afrontar el siguiente compromiso ante Francia y la Copa del Mundo que comienza en junio.

Lea también: Selección Colombia: 15 años de invicto histórico ante las potencias de Europa

Sin embargo, para sus aficionados e internautas, el encuentro dejó varios hechos curiosos que fueron plasmados en memes, siendo uno de los protagonistas el delantero Luis Suárez.

El atacante tuvo la oportunidad más clara de poner a Colombia adelante en el marcador, pues en el minuto 28 Luis Díaz enganchó por el sector izquierdo y le puso un balón a Suárez para que definiera solo delante del arco; sin embargo, sorpresivamente erró la jugada.

Para varios, la jugada les recordó a Duván Zapata, quien erró varios goles en las pasadas Eliminatorias rumbo a Catar 2022. También destacaron la transformación que sufren los delanteros colombianos cuando llegan de sus clubes a ponerse la tricolor.

Otro de los protagonistas fue Camilo Vargas, quien estuvo implicado en el segundo gol de Croacia al finalizar el primer tiempo, pues el bogotano tuvo una salida en falso a la hora de ir a cortar un centro.

Los memes también fueron un espejo del estado de ánimo de los hinchas quienes pasaron de la alegría a ver cómo comenzaba ganando Colombia a pasar a perder con los croatas.

Algunos usaron los memes para mostrar su preocupación, pues Colombia mostró algunas falencias a la hora de defender y en algunos sectores de la cancha.

El siguiente partido de los dirigidos por Néstor Lorenzo será este domingo, a las 2:00 p. m. ante Francia en territorio estadounidense. La última vez que se enfrentaron fue en el 2018, antes de la Copa del Mundo de Rusia.

Siga leyendo: Video | ¿Gafas para Lucho Suárez? Este fue el increíble gol que erró el delantero colombiano ante Croacia

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