Las redes sociales no perdonaron y con memes reaccionaron a la derrota de Colombia ante Croacia

La Selección Colombia tuvo un examen ante Croacia en territorio estadounidense en medio de su preparación para afrontar la Copa del Mundo. Este partido dejó una derrota para el elenco cafetero.

Con un resultado de 2-1 en contra, el combinado nacional perdió un invicto de 15 años ante selecciones Uefa, pues desde 2011 y, tras 12 partidos, Colombia no conoció la derrota al enfrentar a elencos del viejo continente.

El resultado dejó lecciones para jugadores y cuerpo técnico, quienes evaluarán los errores y buscarán mejorar para afrontar el siguiente compromiso ante Francia y la Copa del Mundo que comienza en junio.

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Sin embargo, para sus aficionados e internautas, el encuentro dejó varios hechos curiosos que fueron plasmados en memes, siendo uno de los protagonistas el delantero Luis Suárez.