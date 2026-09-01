DIM y Nacional tienen hoy a los mejores sub-20 de la Liga Betplay; conozca quiénes son

Históricamente, el fútbol colombiano ha contado con jugadores jóvenes que se destacan en los equipos de la primera división, y este segundo semestre de 2026 no es la excepción. Ya se nota el recambio de una generación dorada que tuvo en Norteamérica, quizá, su último Mundial. Los futbolistas formados en la cantera que elevan el nivel del plantel profesional siempre son motivo de orgullo para la afición. Los dos equipos tradicionales de Antioquia, Independiente Medellín y Atlético Nacional, son los que mejor han trabajado esa incorporación de juveniles durante los últimos dos años y esta temporada mantienen la tendencia.

Poderosos con presente y futuro

Con más de un año desde su debut y tan solo 20 años de edad, el juvenil Halan Loboa dejó atrás su etapa formativa para integrarse, incluso, al selecto grupo de líderes del “Rojo de la Montaña”. Loboa acumula 55 partidos con el DIM, está valorado en 1,8 millones de euros y, aunque se desempeña como volante de marca, en la última fecha actuó como lateral derecho, demostrando su versatilidad en el campo. Por las bandas, el Poderoso ha consolidado a varios talentos en el último tiempo, entre ellos John Edwuin Montaño, Gerónimo Mancilla y Jean Mena. Montaño, de 19 años y actual goleador del equipo en el semestre, regresó a préstamo por un año procedente del Lommel SK de Bélgica. Por su parte, Mancilla, de 17 años y oriundo de Guachené, Cauca, se perfila como la próxima gran transferencia al exterior. Finalmente, Jean Mena asumió con solvencia la titularidad en la banda izquierda bajo la dirección de Luis Amaranto Perea tras la lesión de Frank Fabra, quien regresó a la titular en la fecha pasada en el triunfo 2-1 sobre Llaneros.

Sangre nueva, mismo ADN verde

Tras la grata irrupción de Juan Manuel Rengifo el año pasado, Atlético Nacional mantiene la apuesta por sus divisiones menores. Luego de la serie ante Tigres por la fase inicial de la Copa BetPlay, Felipe Marín se afianzó en la plantilla dirigida por Lucas González. Con 19 años, el antioqueño ha dejado sensaciones positivas en el bicampeón de América. Asimismo, el volante mixto Mathias Lozano, de 18 años, encaja con el perfil que valora la hinchada verde: dinámico, con buena salida y llegada al área rival. En la zona defensiva, Cristian Uribe (18 años) y Xavi Ríos (20 años) asoman como los laterales derechos llamados a adueñarse de la banda en el futuro. Por último, Nacional busca darle sus primeros minutos como profesional a Samuel Martínez, quien ya fue transferido al Liverpool de Inglaterra y se sumará a Anfield el próximo año. En una situación similar se encuentra Luis Escorcia, extremo de 17 años con destacada actuación en la selección Colombia de la categoría que se alista para el Campeonato Mundial.

Destacados en otros clubes

En el resto del país también sobresalen nuevos talentos. Mathias Orozco, una de las figuras sub-20 más destacadas de la Liga BetPlay, fue transferido por el Deportivo Cali al Brighton de Inglaterra por 4,8 millones de euros, club que lo cederá a préstamo al Castellón de España.

En el América de Cali, el samario Jhon Cavadía (20 años) se ha consolidado como una pieza clave en el mediocampo diseñado por el técnico antioqueño David González. En Bogotá, el entrenador Diego Arias asumió la dirección de Fortaleza y sumó a dos juveniles que conocía de la cantera verdolaga: Andy Batioja y Richardson Rivas, quienes han dinamizado el ataque del equipo “Amix”. Rivas, de hecho, firmó uno de los mejores goles del torneo hasta la fecha. Su equipo jugaba anoche ante Once Caldas en Bogotá Finalmente, el arquero Jorge Martínez (20 años) destaca en un Deportivo Pereira afectado por problemas institucionales, mientras que el lateral Hervin Goyes se consolida como el canterano de mayor proyección en Pasto. Lea también: Enzo Fernández dejó el Chelsea y llega al City por 146 millones de euros: entra al top de los más caros en la historia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .