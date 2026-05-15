Medellín se alista para la Copa Imposible, que contará con 16 clubes de seis países y la Selección Colombia sub-17 masculina

Medellín se alista para vivir un torneo juvenil de alto impacto que contará con la presencia de la Selección Colombia Sub-17, equipo que recientemente fue campeón suramericano y alcanzó su clasificación al Mundial de Catar.

Junto a la Tricolor, participarán clubes de renombre como Flamengo, Fluminense, Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Chivas de Guadalajara, Universidad de Chile, así como los locales Atlético Nacional, DIM, Santa Fe, Deportivo Cali y Fortaleza, entre otros.

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La ciudad recibirá a las futuras joyas del fútbol mundial del 24 al 30 de mayo, en una competencia que se desarrollará en los estadios Cincuentenario, Atanasio Girardot y la cancha Marte 1. Según informaron los organizadores (Fortaleza FC y Novo Fútbol), el ingreso a todos los escenarios será gratuito y los encuentros contarán con la transmisión de ESPN y Disney+ para toda la región.

El técnico Fredy Hurtado dará a conocer esta semana la convocatoria de los jugadores que integrarán el combinado nacional. Se espera que las delegaciones de Bolivia, Argentina, Brasil, México, Chile y el resto de Colombia empiecen a llegar a la capital antioqueña el 18 de mayo para su proceso de adaptación.