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Medellín se alista para la Copa Imposible, que contará con 16 clubes de seis países y la Selección Colombia sub-17 masculina

Atlético Nacional, DIM y Fortaleza lideran los equipos colombianos que competirán contra Boca Juniors, River Plate, Flamento, Fluminense y Chivas de Guadalajara, entre otros.

  • El técnico Fredy Hurtado entregó la lista de convocados de Colombia para la Copa Imposible que se disputará en Medellín desde este 24 de mayo. FOTO CORTESÍA FCF
    El técnico Fredy Hurtado entregó la lista de convocados de Colombia para la Copa Imposible que se disputará en Medellín desde este 24 de mayo. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 44 minutos
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Medellín se alista para vivir un torneo juvenil de alto impacto que contará con la presencia de la Selección Colombia Sub-17, equipo que recientemente fue campeón suramericano y alcanzó su clasificación al Mundial de Catar.

Junto a la Tricolor, participarán clubes de renombre como Flamengo, Fluminense, Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Chivas de Guadalajara, Universidad de Chile, así como los locales Atlético Nacional, DIM, Santa Fe, Deportivo Cali y Fortaleza, entre otros.

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La ciudad recibirá a las futuras joyas del fútbol mundial del 24 al 30 de mayo, en una competencia que se desarrollará en los estadios Cincuentenario, Atanasio Girardot y la cancha Marte 1. Según informaron los organizadores (Fortaleza FC y Novo Fútbol), el ingreso a todos los escenarios será gratuito y los encuentros contarán con la transmisión de ESPN y Disney+ para toda la región.

El técnico Fredy Hurtado dará a conocer esta semana la convocatoria de los jugadores que integrarán el combinado nacional. Se espera que las delegaciones de Bolivia, Argentina, Brasil, México, Chile y el resto de Colombia empiecen a llegar a la capital antioqueña el 18 de mayo para su proceso de adaptación.

Estos son los equipos jugarán la Copa Imposible

Cabe recordar que clubes como Atlético Nacional, DIM, Estudiantil y Arco Zaragoza fueron fundamentales al aportar la base de jugadores que se coronó campeona del Sudamericano en Paraguay.

En total, serán 16 equipos de seis países compitiendo durante siete días en los escenarios más emblemáticos de la capital de la montaña. El evento cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Fútbol y la Difútbol, además del respaldo de la Alcaldía de Medellín y el Inder.

Lea además: ¿Quién es José Escorcia, la figura de Atlético Nacional que metió a Colombia en la final del Sudamericano sub-17 y va por su segundo Mundial?

“Para Fortaleza Fútbol Club y Novo Fútbol es motivo de orgullo traer a Medellín el mejor torneo de fútbol aficionado del continente. La Copa Imposible se convertirá en la vitrina más importante de talento joven del fútbol colombiano a nivel mundial”, destacaron los organizadores.

¿En qué escenarios se jugará la Copa Imposible?

Los estadios en los que se desarrollarán los juegos son el Atanasio Girardot, la Cancha Marte 1 y el Cincuentenario de Medellín.

Jugadores convocados a la Selección Sub 17

Jose Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Juan David Altamiranda Vásquez – Atlético Nacional

Edwin Fernelis Echeverría Muñoz – Atlético Nacional

Luis Eduardo Maturana Moreno – DIM

Anderson Yair Murillo Mosquera – DIM

Adrián Felipe Mosquera Bello – DIM

Eider Luis Carrillo Córdoba – DIM

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Santiago Pérez Castaño – Internacional FC

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar (Desde el 17 de mayo)

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C (Desde el 18 de mayo)

Sergio Andrés Florez Echeverry – Fortaleza FC

Juan José Suárez Aguilar – Millonarios

Juan Fernando Alegría Rodríguez – Deportivo Cali

Juan David Castillo Bermúdez – Deportivo Cali

Wilser Andrés Palacios Brand – Europa F.C

Isaac David Otero Fernández – Rcd Espanyol De Barcelona (Esp)

Juan Esteban Castro Machuca – Junior F.C

Adrian Esteban Gómez Avila – Bogotá F.C

Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C

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