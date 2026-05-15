Nacional y Tolima: una semifinal con historia, cuentas pendientes y aroma de final; ¿a qué hora y dónde verla?

En los últimos años, el Deportes Tolima se ha convertido en un rival especial para Atlético Nacional. Lo que alguna vez fue un obstáculo incómodo para el conjunto verdolaga, terminó transformándose en el escenario perfecto para conquistar sus dos títulos de Liga más recientes. Ahora, ambos equipos vuelven a encontrarse en una semifinal cargada de recuerdos, emociones y múltiples historias alrededor de la serie.
Es imposible no remontarse a la final de 2022, una de las más dramáticas y recordadas por la afición verde. Nacional atravesaba una temporada llena de dudas y altibajos. En marzo de ese año, la dirigencia decidió reemplazar a Alejandro Restrepo y apostar por Hernán Darío Herrera como entrenador. Pese al ambiente de incertidumbre, el equipo logró recomponerse y en apenas tres meses terminó celebrando una nueva estrella.