Nacional y Tolima: una semifinal con historia, cuentas pendientes y aroma de final; ¿a qué hora y dónde verla?

Es imposible no remontarse a la final de 2022, una de las más dramáticas y recordadas por la afición verde. Nacional atravesaba una temporada llena de dudas y altibajos. En marzo de ese año, la dirigencia decidió reemplazar a Alejandro Restrepo y apostar por Hernán Darío Herrera como entrenador. Pese al ambiente de incertidumbre, el equipo logró recomponerse y en apenas tres meses terminó celebrando una nueva estrella.

En los últimos años, el Deportes Tolima se ha convertido en un rival especial para Atlético Nacional. Lo que alguna vez fue un obstáculo incómodo para el conjunto verdolaga, terminó transformándose en el escenario perfecto para conquistar sus dos títulos de Liga más recientes. Ahora, ambos equipos vuelven a encontrarse en una semifinal cargada de recuerdos, emociones y múltiples historias alrededor de la serie.

El primer golpe de aquella final llegó en el Atanasio Girardot, donde Nacional ganó 3-1 con una noche inolvidable de Yerson Candelo, autor de un golazo desde 58 metros que quedó grabado en la memoria de los hinchas. Sin embargo, en Ibagué el panorama cambió rápidamente. Tolima igualó la serie en apenas 36 minutos del primer tiempo y estuvo cerca de liquidar la final, pero Daniel Cataño desperdició un penal que pudo cambiar la historia. Cuando parecía que todo se definía desde el punto blanco, apareció Jarlan Barrera en la última jugada para marcar el descuento que le entregó el título al conjunto antioqueño.

Dos años después, en 2024, la historia volvió a favorecer a Nacional. El equipo dirigido por el mexicano Efraín Juárez se impuso nuevamente sobre Tolima en una serie definitiva. En el Atanasio, los verdolagas ganaron 2-0 para sellar un global de 3-1 y levantar otro campeonato. Alfredo Morelos y Andrés Román marcaron los goles de aquella noche y ahora volverán a ser protagonistas en esta nueva llave semifinal.

Pero más allá de los antecedentes deportivos, esta serie tiene varios ingredientes que aumentan la expectativa. Uno de ellos es la presencia del defensor Simón García, nacido en Tolima, quien buscará seguir consolidándose justamente frente al equipo de su tierra. Del otro lado también aparecen varias caras conocidas para la hinchada verdolaga: Brayan Rovira, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Nieto y Juan Pablo Torres, futbolistas con pasado en Nacional y que ahora intentarán demostrar su valor enfrentando al club que alguna vez los dejó salir.

A eso se suma la historia del técnico Lucas González, quien trabajó en las divisiones menores de Nacional y soñó en algún momento con dirigir al equipo profesional. Hoy tendrá enfrente precisamente al club donde inició parte de su camino formativo.

En el banco verdolaga también hay expectativa por el proceso del joven entrenador Diego Arias. Luego de la contundente goleada 7-1 sobre Inter de Bogotá, el técnico quiere confirmar que el buen funcionamiento mostrado no fue producto de una sola noche y que su idea de juego empieza a consolidarse dentro del equipo. Además, en la plantilla verde aparece otro nombre ligado a Tolima: Matheus Uribe, quien vistió la camiseta pijao entre 2015 y 2016 antes de llegar a Nacional, donde posteriormente conquistó la Copa Libertadores.

Con todos estos antecedentes, historias cruzadas y cuentas emocionales pendientes, la semifinal promete ser una de las más atractivas del semestre. El balón comenzará a rodar este sábado a las 6:00 de la tarde en Ibagué, en un duelo que promete intensidad, buen fútbol y un ambiente de final anticipada. Nacional buscará sacar un resultado positivo como visitante para definir la clasificación en Medellín el próximo fin de semana. El compromiso será transmitido por Win Sports+.