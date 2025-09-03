x

Mayra Ramírez sufrió dura lesión y se perderá el resto de la temporada 2025

La delantera del Chelsea tuvo la molestia en el partido amistoso contra el AC Milan y será baja de Colombia para la Eliminatoria.

  • Mayra Ramírez salió lesionada del amistoso entre el Chelsea y AC Milan, por lo que fue sometida a una operación y estará de baja el resto del 2025. FOTO TOMADA X@CFC__Women
Luz Élida Molina Marín
03 de septiembre de 2025
bookmark

La delantera colombiana Mayra Ramírez será baja de Colombia para el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2027, que arrancan en octubre.

Mayra, según reportó el Chelsea, sufrió una lesión del tendón de la corva, en el compromiso amistoso ante el AC Milán y por ello, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, este miércoles.

La delantera estará por fuera de las canchas varios meses, por lo que su regreso estaría previsto para enero de 2026.

Esta lesión afecta a Mayra, quien era una de las jugadoras claves del técnico Ángello Marsiglia, para el inicio de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Brasil 2027.

Hay que recordar que Colombia, inicia su camino en las Eliminatorias, el próximo 24 de octubre, cuando enfrente en casa a Perú y luego, el 28 del mismo mes visitará a Ecuador.

Mayra es la primera baja de la Tricolor para esos dos compromisos, y también se perderá el juego previsto para noviembre, cuando las cafeteras visiten a Bolivia, el 28 de noviembre.

Hay que recordar que, las dos primeras selecciones van directo al Mundial de Brasil 2027 y que las anfitrionas no hacen parte de la Eliminatoria, por ello, la competencia tiene solo nueve selecciones: Colombia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Por Conmebol, además de Brasil, se tendrán dos cupos directos y otros dos tendrán la opción de repechaje intercontinental.

Para el duelo de octubre, la Selección tendrá como sede a Medellín y el estadio Atanasio Girardot. Esta es la primera vez que la clasificación al Mundial femenino mayores se da por la Eliminatoria, antes los cupos se daban en la Copa América, pero desde 2025 eso cambió.

Ahora, se espera que tras la operación, Mayra pueda tener una buena recuperación y pueda volver con su potencia y capacidad goleadora para la temporada 2026, en la que Colombia tendrá partidos de Eliminatoria ante Venezuela, Chile y Argentina (abril, los dos primeros como local y ante las gauchas como visitantes), luego, en junio será local ante Uruguay y visitará a Paraguay.

