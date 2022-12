Una historia de superación

Descartó a España

“Aún teniendo mi documento nacional de identidad y pasaporte español, da igual. Ven un nombre árabe, ven tu cara marroquí. Quieran o no, hacen cosas racistas. Aunque no sea intencionadamente, sí lo he notado. Si me ven manejando un buen carro, la policía me para”, dijo el jugador que ha pasado por Real Madrid, Borrusia Dortmund e Inter de Milán.

Ahora Achraf es un ícono en Marruecos. Encarna el éxito. Los niños copian su peinado. Está casado con Hiba Abouk, una actriz española de origen árabe con la que tiene dos hijos y está cerca de, tal vez, darle al país de sus padres el paso a su primera final de la historia en un Mundial.