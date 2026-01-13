x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

A Marino lo esperan en Boca y Nacional aguarda por Morelos

Se espera que Alfredo Morelos solucione legalmente su situación con Santos de Brasil para poder seguir jugando con el verde de Antioquia, mientras que Boca Juniors está cerca de confirmar a Marino Hinestroza. El verde debuta este sábado en la Liga Betplay 1-2026.

  • Desde el diciembre pasado, cuando Nacional quedó campeón de la Copa Betplay, se conoció que Marino iría a Boca; mientras que Morelos mostró su deseo de seguir en el equipo verdolaga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Redacción El Colombiano
hace 7 horas
Si en Boca Juniors hay expectativa por la llegada de Marino Hinestroza, quien luciría el dorsal 18 en la espalda, el mismo que utilizó su compatriota Frank Fabra hasta irse libre a fin de año del elenco argentino, en Atlético Nacional la ansiedad crece por la continuidad de Alfredo Morelos y el arribo de nuevos refuerzos.

A Morelos no se le vio en el reciente video de pretemporada que subió el club verdolaga a sus redes sociales, lo cual generó malestar entre los hinchas del equipo paisa.

Según informó el periodista Emiliano Radd, en SportsCenter de Espn y quien lleva más de 20 años de trayectoria informando sobre el club xeneize, Hinestroza, extremo de 23 años y quien desde hace un buen tiempo deseaba tener en su equipo Juan Román Riquelme, llegó a un acuerdo con dicho plantel por cuatro años y por una cifra cercana a los 5 millones de dólares.

A la espera de su confirmación oficial, Marino sería el sexto extranjero –cifra permitida– en Boca, junto a Edinson Cavani (Uruguay), Carlos Palacios (Chile), Williams Alarcón (Chile, y pendiente de adquirir nacionalidad argentina), Ander Herrera (España), y Marcelo Saracchi (Uruguay, y a préstamo en el Celtic de Escocia).

Lea: ¿Cuánto ganará Nacional por la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina?

Entre tanto, en Nacional, que tenía vendidos hasta la mañana de este miércoles 16 mil abonos, ya se ven en trabajos hombres como Kevin Cataño (venía del Real Cundinamarca), Samuel Velásquez (Tolima), Milton Casco (River Plate), Nicolás Rodríguez (Orlando City) y Emilio Aristizábal (Fortaleza), y referentes del club como David Ospina, William Tesillo, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, entre otros, pero la hinchada pide más contrataciones de cara a un semestre donde tiene retos en el plano nacional como internacional.

En referencia a Morelos, de 29 años y quien suma 32 goles y 16 asistencias con el cuadro verdolaga, el delantero tiene diferencias legales con Santos por el pago de salarios. Tampoco entraría en los planes del club brasileño, que cuenta con Neymar y ahora con Gabriel Barbosa “Gabigol”.

Ante su situación, el deportista habría interpuesto una demanda ante la FIFA que le permitiera ser jugador libre. Esa respuesta ha tardado en llegar, y, por tanto, es incierto si el jugador pueda competir desde este sábado en el debut del cuadro antioqueño en la Liga Betplay 1-2026.

Con Santos tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que según se conoció, Nacional ya habría llegado a un acuerdo contractual con el jugador para que permanezca en la institución hasta diciembre de 2028, como lo informó el medio 365 Scores. “Santos mantiene una deuda pendiente con el delantero, situación que influyó en el desenlace de la negociación. Además, no iba a ser tenido en cuenta por el club brasileño para la próxima temporada”, explicó 365 Scores.

De Nacional, que seguirá dirigiendo Diego Arias luego de ganarle la final de la Copa Betplay a Independiente Medellín en diciembre pasado, salieron Joan Castro, el uruguayo Camilo Cándido, Kilian Toscano, el ecuatoriano Billy Arce y el uruguayo Facundo Batista.

A pocos días de iniciar la Liga contra Boyacá Chico (sábado, 6:20 p.m. en el Atanasio), Nacional se prepara con el propósito de recuperar protagonismo, pues en a nivel internacional tendrá como desafío la Copa Sudamericana, en la que tendrá el 4 de marzo como rival en la primera ronda a Millonarios, al que retornó Radamel Falcao García.

Siga leyendo: Nacional y DIM pecaron, rezaron y empataron en primeros amistoso del 2026

Club intelecto
