¡Histórico! Marie-Louise fue la primera mujer en debutar como entrenadora en la Bundesliga

En una jornada en la que el Bayern puede proclamarse ya campeón de la Bundeliga, parte del protagonismo del fin de semana en Alemania se lo empezó a robar Marie-Louise Eta, primera entrenadora en una gran liga europea.
El histórico momento se vivió en Berlín este sábado: Eta se sentó en el banquillo del Union, club de la capital germana que no pudo ganarle al Wolfsburgo y sigue sin escapar a la amenaza del descenso.
La primera cita para Eta fue desafiante: 11ª clasificado con un margen de 7 puntos sobre el St. Pauli, 16ª plaza que obliga a disputar un repechaje por la permanencia, el Union recibió al Wolfsburgo, que sigue en zona de descenso directo.
Fue la primera de las cinco finales que tendrá que afrontar Eta, que la próxima temporada debería entrenar al Union Berlín femenino... salvo que el club cambie de opinión.