Marcos Llorente anunció su retiro definitivo de la Selección de España, siendo campeón del mundo: “No lo entenderán”

El volante defensivo Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España en julio, anunció por sorpresa este jueves 3 de septiembre en un mensaje en redes sociales su retirada del equipo nacional a los 31 años. Le puede interesar: Daniel Muñoz está listo para su debut con Nottingham Forest: ¿cuándo, a qué hora será y dónde verlo? Llorente debutó con la selección española absoluta en un amistoso ante Países Bajos en Ámsterdam en noviembre de 2020, en plena pandemia, y desde entonces ha jugado 27 partidos con la Roja. “Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, comenzó en su mensaje, que acompañó con fotografías suyas con el trofeo del Mundial 2026. “Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy tomada”, continuó.

Un legado con historia: de Luis Enrique a De la Fuente

La selección española estaba entonces dirigida por Luis Enrique, el actual técnico del PSG, y con él Llorente fue incluido en las listas para la Eurocopa en 2021, donde el equipo cayó en semifinales, y en el Mundial en 2022, donde llegó hasta octavos de final. Ya con Luis de la Fuente como seleccionador, Llorente fue incluido en la prelista para la Eurocopa de Alemania 2024, pero no entró en la convocatoria final para ese torneo, con lo que no pudo proclamarse allí campeón con sus compañeros. Donde sí participó fue en el título en el Mundial 2026, disputando tres partidos y dando una asistencia, para el tanto de Álex Baena con el que España derrotó 1-0 a Uruguay en Guadalajara, México, en el cierre de su grupo de la primera fase. No entró en juego en la final ganada a Argentina (1-0), pero sí tuvo unos minutos en la semifinal contra Francia (2-0). “Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, aseveró. “Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables”, apuntó. El jugador madrileño concluyó subrayando que era “un orgullo” haber jugado para España y “formar parte de esta historia”.

“Siempre será su casa”: el mensaje para Llorente

En la cuenta oficial de la selección española en la red social X, la Federación Española de Fútbol (RFEF) se despidió del jugador tras este retiro. “Todo un campeón del mundo se despide de la que siempre será su casa. Gracias por cada carrera, cada batalla y cada momento, Marcos Llorente. Esta camiseta es parte de tu historia y tú siempre serás parte de la nuestra”, se podía leer, junto a una foto del futbolista besando el trofeo del Mundial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Marcos Llorente inició su carrera en el Real Madrid, estuvo un año (2016-2017) cedido en el Alavés y en 2019 pasó al vecino Atlético de Madrid. En su palmarés en el fútbol de clubes ganó la Liga de Campeones en 2018 con el Real Madrid y la Liga española con el Atlético, en 2021. También le puede interesar: El defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue declarado inocente en caso de difusión de video sexual Bloque de preguntas y respuestas