Johan Mojica brilló con el Mallorca en triunfo ante Real Madrid

El Real Madrid puede haberse despedido de sus opciones de conquistar el título liguero tras perder 2-1 en su visita al Mallorca y mantenerse a 4 puntos del Barcelona, que este sábado visitará al Atlético de Madrid.

En caso de triunfo del líder azulgrana en el Metropolitano, la ventaja para los catalanes se disparará a los 7 puntos, a falta de solo ocho jornadas para el final.

Pese a que en teoría era una jornada propicia para que los blancos recortaran ventaja al Barça, el equipo de Álvaro Arbeloa no dio sensación en ningún momento de jugarse tres puntos trascendentales.

“Lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin (dar) el 200% no íbamos a ganar. Te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca, no la sigues y te cuesta un gol”, resumió el técnico blanco.

Sólo así se entiende la tranquilidad con la que Manu Morlanes abrió el marcador poco antes del descanso, teniendo tiempo de controlar y preparar su remate en el interior del área madridista (41’).

Cuando empató el brasileño Militao a dos minutos para el final del tiempo reglamentario (88’) y podía suponerse que el Real Madrid iría a por la victoria, llegó el tanto del delantero kosovar Vedat Muriqi que dio la victoria definitiva a los insulares (90+1).

La reaparición del central brasileño, tras cuatro meses lesionado, es una de las pocas notas positivas para el Real Madrid, que también pudo contar de inicio con Kylian Mbappé por primera vez desde su lesión de rodilla en febrero, aunque el delantero francés no estuvo acertado de cara al arco rival, pese a gozar de tres ocasiones bastante claras (23’, 25’ y 55’).