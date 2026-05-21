Congreso definió lista de diez elegibles para la elección del próximo contralor general

El Congreso de la República avanzó en el proceso de elección del próximo contralor luego de la audiencia pública realizada el 19 de mayo en el recinto del Senado. Durante la jornada, los aspirantes habilitados expusieron sus propuestas y respondieron preguntas sobre control fiscal y gestión institucional.

La Comisión Accidental integrada por Senado y Cámara de Representantes definió posteriormente la lista de diez elegibles que será presentada ante el Congreso Pleno para la elección del funcionario que ejercerá el cargo en el periodo 2026-2030.

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Los candidatos que participaron en esta etapa habían superado previamente las pruebas de conocimiento y la evaluación de estudios y experiencia adelantadas por la Universidad de Cartagena.

La lista oficial fue publicada por la Secretaría General del Senado y la Secretaría General de la Cámara de Representantes, después de ser enviada por los coordinadores de la Comisión Accidental.