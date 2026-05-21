Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Congreso definió lista de diez elegibles para la elección del próximo contralor general

El Senado y la Cámara consolidaron la lista final tras la audiencia pública realizada el 19 de mayo; la elección del nuevo jefe del órgano de control fiscal será el 12 de agosto de 2026.

  • La votación definitiva para escoger al contralor será el 12 de agosto de 2026. FOTO: COLPRENSA
    La votación definitiva para escoger al contralor será el 12 de agosto de 2026. FOTO: COLPRENSA
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
bookmark

El Congreso de la República avanzó en el proceso de elección del próximo contralor luego de la audiencia pública realizada el 19 de mayo en el recinto del Senado. Durante la jornada, los aspirantes habilitados expusieron sus propuestas y respondieron preguntas sobre control fiscal y gestión institucional.

La Comisión Accidental integrada por Senado y Cámara de Representantes definió posteriormente la lista de diez elegibles que será presentada ante el Congreso Pleno para la elección del funcionario que ejercerá el cargo en el periodo 2026-2030.

Siga leyendo: “Le faltan economistas”: Petro arremete contra la Contraloría por su alerta sobre la deuda pública, ¿con qué justificación?

Los candidatos que participaron en esta etapa habían superado previamente las pruebas de conocimiento y la evaluación de estudios y experiencia adelantadas por la Universidad de Cartagena.

La lista oficial fue publicada por la Secretaría General del Senado y la Secretaría General de la Cámara de Representantes, después de ser enviada por los coordinadores de la Comisión Accidental.

Los diez elegibles son:

1. Luis Enrique Abadía García.

2. Andrés Castro Franco.

3. Jorge Eliécer Laverde Vargas.

4. Ana Elena Monsalvo Herrera.

5. Carlos Mario Zuluaga Pardo.

6. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.

7. Diana Carolina Torres García.

8. Amanda Madrid Panesso.

9. Karol González Mora.

10. Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

De interés: Contraloría traslada observación disciplinaria al MinHacienda por irregularidades en manejo de la deuda pública

Cronograma y próximas etapas de la elección

El proceso para escoger al nuevo contralor comenzó el 30 de enero de 2026 con la apertura oficial de la convocatoria. Posteriormente, las inscripciones se realizaron entre el 9 y el 12 de marzo.

Entre el 18 y el 25 de marzo se llevó a cabo la revisión de documentos de los aspirantes. Más adelante, el 20 de abril, se aplicó la prueba de conocimientos, de la que resultó un listado de 37 personas habilitadas para continuar en el proceso.

Luego de la audiencia pública desarrollada esta semana en el Senado, la lista quedó reducida a diez aspirantes, integrada por cinco hombres y cinco mujeres.

Lea también: Alerta en la Contraloría de Antioquia: 771 casos prescribirán antes de fin de año

Ahora, el nuevo Congreso de la República deberá entrevistar a los candidatos seleccionados y posteriormente elegir al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez. La votación definitiva fue programada para el 12 de agosto de 2026.

“La elección definitiva del Contralor General de la República quedó prevista para el 12 de agosto de 2026, fecha en la que el nuevo Congreso, ya posesionado, escogerá por mayoría absoluta al jefe del órgano de control fiscal para el período 2026-2030”, se menciona en el comunicado.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La elección será responsabilidad del Congreso en pleno durante el primer mes de sesiones legislativas del nuevo periodo constitucional.

Temas recomendados

Senado
Colombia
Candidatos
Congreso
Listas
Elecciones
contraloría
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos