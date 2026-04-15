Paloma Valencia demandó el artículo que estipuló las alzas en avalúos catastrales

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, al considerar que esta norma permitió incrementos significativos en los avalúos catastrales en el país. Según la dirigente política, la disposición habría facilitado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizara ajustes masivos en los valores de predios urbanos y rurales, lo que se ha traducido en aumentos del impuesto predial para propietarios en distintas regiones. De hecho, aquella situación ha generado distintas jornadas de movilizaciones contra la medida en todo el país. La semana pasada, campesinos bloquearon vías principales en Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Santander.

Aquel último departamento mencionado fue el punto más crítico de protestas. Las pérdidas económicas fueron de 120.000 millones de pesos diarios en el departamento; entre 50.000 y 70.000 millones diarios en el área metropolitana de Bucaramanga. Las protestas involucraron al menos 16 municipios, entre ellos San Gil, Barichara, Curití, El Playón y Lebrija. En contexto: Paro campesino por avalúos catastrales: qué pasó, por qué subió el predial y qué viene tras los acuerdos Y es que, algunos impuestos prediales aumentaron en un 8.000 por ciento, pese a que Colombia tiene un sistema tributario que lleva más de tres décadas sin ajustarse a la realidad. La presión del campesinado obligó a instalar mesas de diálogo con participación del Gobierno Nacional, la Gobernación, el IGAC y líderes campesinos, pero la disputa sigue.

¿Qué dice la demanda de Paloma Valencia en contra del avalúo catastral?

Valencia sostiene que desde el trámite del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, en 2023, ya había advertido sobre los posibles efectos de este artículo. De acuerdo con su versión, en ese momento la bancada de su partido intentó eliminar la disposición, pero esta se mantuvo con el respaldo de las mayorías del Gobierno.

“Este artículo se convirtió en un cheque en blanco para disparar los avalúos catastrales sin los controles necesarios”, afirmó la senadora, quien también señaló que las consecuencias se reflejan en lo que calificó como “prediales confiscatorios” que afectan especialmente a la clase media y a pequeños propietarios. La acción judicial busca que la Corte Constitucional evalúe si el artículo en cuestión se ajusta a la Carta Política.

Entre los argumentos expuestos, se plantea una posible vulneración del derecho al debido proceso y a la propiedad privada, así como de los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario. En ese sentido, la demanda pretende que el alto tribunal determine si los mecanismos habilitados por la norma permitieron incrementos desproporcionados en los avalúos sin los controles adecuados. En contexto: Levantan paro en Santander tras seis días, ¿qué pasará con polémico avalúo catastral? La senadora indicó que el tema continuará siendo parte de la discusión pública y legislativa en los próximos meses. Además, señaló que, en caso de llegar a la Presidencia, promovería cambios para evitar que se repitan aumentos de esta magnitud en el país. Bloque de preguntas y respuestas