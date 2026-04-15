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“Nació Théo y nació una nueva Mariana”: la confesión más íntima de la reina del BMX

hace 15 minutos
Jheyner A. Durango Hurtado

Comunicador Social-Periodista, apasionado de las historias, amante de los deportes. Trabajé en el periódico El Mundo y actualmente hago parte de EL COLOMBIANO.

Tras ser madre, Mariana Pajón se reconstruye desde cero para buscar en Los Ángeles-2028 un histórico desafío olímpico entre el BMX y posiblemente el ciclismo de pista....

Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

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