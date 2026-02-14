Parte de tranquilidad para Lorenzo: la lesión de Luis Suárez en Portugal no sería grave

Hubo preocupación. La noticia que llegó desde Portugal inquietó el entorno de la Selección Colombia y a los futboleros del país. En la memoria de muchos revivió el fantasma de lo que ocurrió a inicios de 2014, cuando Falcao, el delantero titular del seleccionado nacional, sufrió una lesión de rodilla que lo sacó de la Copa del Mundo de Brasil.
Esta vez la zozobra se generó por Luis Javier Suárez, el delantero criollo que mejor rendimiento ha tenido esta temporada en el fútbol europeo y el primero, en nueve años, que logró superar la barrera de los 25 tantos en el Viejo Continente después de que lo hiciera Falcao. El samario, una de las figuras del Sporting de Lisboa portugués, es uno de los jugadores que “tienen cupo fijo” entre los convocados por Néstor Lorenzo para Norteamérica 2026.