Parte de tranquilidad para Lorenzo: la lesión de Luis Suárez en Portugal no sería grave

Por eso, cuando desde territorio luso llegó la versión de que tenía un problema en la rodilla derecha, se encendieron las alarmas. Suárez suma, hasta el momento, 26 celebraciones con el elenco de la capital de Portugal, que es segundo en la liga de ese país. El colombiano es el goleador del equipo esta temporada y, desde que anotó cuatro goles en la victoria de Colombia ante Venezuela en la última fecha de eliminatorias, tiene casi que asegurada la titularidad en la Selección.

¿Qué se sabe de la lesión de Luis Javier Suárez en Portugal?

En el partido entre Sporting de Lisboa y Porto, que se jugó el lunes 9 de febrero, Luis Suárez sintió molestias en una pierna. Sin embargo, el futbolista colombiano le pidió a su entrenador que lo dejara terminar. Ese día anotó, al minuto 90+10, de penalti el tanto que puso el 1-1 definitivo en el marcador.

Después de eso, empezó a circular la versión de que Suárez tenía un problema leve en los ligamentos de la rodilla. Empezó la preocupación. El cuadro de Lisboa no se pronunció al respecto. El rumor tomó vuelo en nuestro país. Sin embargo, el viernes el futbolista publicó una historia en la que aseguró que estaba tranquilo, mientras que el diario A Bola de Portugal, contó que el futbolista colombiano no tiene un problema grave.

Según publicó ese diario, el jugador criollo, de 28 años, tiene una sobrecarga muscular en la pierna derecha, por lo que tendrá que guardar reposo durante algunos días y después retornará a competencias sin mayor problema. Suárez tenía una suspensión por acumulación de tarjetas que debía pagar en la fecha 22 de la Liga portuguesa.