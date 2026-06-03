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¿Se la llevará Luis Muriel? La carrera por la Bota de Oro en Colombia y sus últimos ganadores

El delantero atlanticense, del Junior de Barranquilla, ya suma 13 goles en el torneo.

  • Muriel, figura del primer juego de la final entre Junior y Nacional. FOTO X-JUNIOR DE BARRANQUILLA
    Muriel, figura del primer juego de la final entre Junior y Nacional. FOTO X-JUNIOR DE BARRANQUILLA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Luis Fernando Muriel fue la gran figura en el duelo de ida de la final de la Liga Betplay 1-2026 entre Junior y Atlético Nacional, duelo que el equipo de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de dicha ciudad, se impuso 3-0 el pasado martes en la noche.

Muriel, de 35 años de edad, quien llegó al cuadro Tiburón esta temporada procedente del Orlando City y luego de competir por 16 años en diferentes clubes del exterior, le convirtió dos de esos tantos a Nacional, que tendrá una dura misión para revertir la serie el próximo lunes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Para mayor alegría de Muriel, el delantero llegó a 13 anotaciones en el certamen, alcanzando en la cima de la tabla de artilleros a Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).

Lea: Como en 2004, Nacional tocó fondo en la ida de la final ante Junior y el Atanasio espera una remontada épica por la estrella 19

“Importante el paso, es un resultado que cualquiera hubiera soñado antes de este partido, pero falta un partido, hay que recuperarnos e ir tratar de mantener el resultado y conseguir el título que tanto anhelo yo y el equipo, el bicampeonato, que tanto se ha trabajado para lograrlo”, dijo Muriel en charla con Win Sports.

“Este equipo, a lo largo del campeonato, trató de plasmar la idea del profe. En algunos partidos, por circunstancias, no fue posible. Pero tenemos un gran cuerpo técnico, un gran entrenador, que nos ha dado una mano increíble. Este equipo siempre fue humilde y los que estaban afuera se prepararon para estar en buenas condiciones cuando les tocara jugar. Gracias a Dios todo salió a pedir de boca. Ahora solo queda pensar en lo que se viene”, agregó el delantero.

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Así está la tabla de artilleros de la Liga de Colombia-2026

1. Andrey Estupiñán - 13 goles

+. Luis Muriel -13

3. Hugo Rodallega - 12

4. Alfredo MoreloS - 11

+. Jorge Rivaldo - 11

6. Yeison Guzmán - 10

+. Dayro Moreno - 10

Goleadores de la Liga de Colombia desde 2021

Torneo 2025-II: Francisco Fydriszewski, (Independiente Medellín) con 12 goles.

2025-I: Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) 16

2024-II: Daniel Moreno (Deportivo Pasto) 17

2024-I: Carlos Bacca (Junior FC) 12

2023-II: Carlos Bacca (Junior FC) 18

2023-I: Marco Pérez (Águilas Doradas) 13

2022-II: Leonardo Castro (Deportivo Pereira) 15

2022-I: Dayro Moreno (Atlético Bucaramanga) 13

2021-II: Harold Preciado (Deportivo Cali) 13

2021-I: Jéfferson Duque (Atlético Nacional), Fernando Uribe (Millonarios) y Diego Herazo (La Equidad) 11.

Siga leyendo: “Se comieron la roja”: las polémicas arbitrales que sacudieron la final de ida entre Junior y Nacional

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