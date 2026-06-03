¿Se la llevará Luis Muriel? La carrera por la Bota de Oro en Colombia y sus últimos ganadores

Luis Fernando Muriel fue la gran figura en el duelo de ida de la final de la Liga Betplay 1-2026 entre Junior y Atlético Nacional, duelo que el equipo de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de dicha ciudad, se impuso 3-0 el pasado martes en la noche.

Muriel, de 35 años de edad, quien llegó al cuadro Tiburón esta temporada procedente del Orlando City y luego de competir por 16 años en diferentes clubes del exterior, le convirtió dos de esos tantos a Nacional, que tendrá una dura misión para revertir la serie el próximo lunes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Para mayor alegría de Muriel, el delantero llegó a 13 anotaciones en el certamen, alcanzando en la cima de la tabla de artilleros a Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).

Lea: Como en 2004, Nacional tocó fondo en la ida de la final ante Junior y el Atanasio espera una remontada épica por la estrella 19

“Importante el paso, es un resultado que cualquiera hubiera soñado antes de este partido, pero falta un partido, hay que recuperarnos e ir tratar de mantener el resultado y conseguir el título que tanto anhelo yo y el equipo, el bicampeonato, que tanto se ha trabajado para lograrlo”, dijo Muriel en charla con Win Sports.