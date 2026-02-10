x

¿Por qué en Alemania dicen que Luis Díaz ya superó a las estrellas Franck Ribery y Arjen Robben en el Bayern de Múnich?

Luis Díaz causa sensación con su rendimiento en el Bayern, con el que viene de hacer triplete en la Busdesliga, en la que es el segundo máximo goleador actual.

  • Luis Díaz causa sensación con su desequlibrio y goles en la Bundesliga. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

En poco tiempo con el Bayern de Múnich, Luis Díaz hace recordar a otros grandes que pasaron por este club, como Franck Ribery y Arjen Robben, a quienes, según la prensa alemana, ya superó en un ítem.

Luego de la goleada 5-1 de su equipo el domingo ante el Hoffenheim, en la cual el colombiano anotó en tres oportunidades y provocó dos penaltis, el diario Bild dedicó un artículo al jugador, destacando que “Díaz ya es mejor que Ribery y Robben”.

En su publicación, este medio hace referencia a lo siguiente sobre el guajiro: “Su récord hasta el momento con el FC Bayern: 18 goles y 14 asistencias en 30 partidos. Esto significa que, en su temporada de debut, el cafetero ya está superando a la legendaria dupla ‘Robbéry’”.

Lea: “Lucho es una máquina, tiene una creatividad caótica”: los elogios del técnico Vincent Kompany hacia Luis Díaz

Recordó que Ribery anotó diez tantos y brindó 16 asistencias en 30 juegos en su primer año (2007/08), mientras que Robben convirtió14 goles y 6 asistencias en 30 compromisos en 2009/10.

“Ya había dicho que Díaz tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival. Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”, indicó el técnico del club bávaro Vincent Kompany después del triplete del guajiro.

Con esas anotaciones, Lucho llegó a 13 en la temporada tras 21 juegos, situándose en el segundo lugar en la tabla de artilleros que lidera su compañero, el inglés Harry Keane, con 24. Tercero es el alemán Deniz Undav (Stuttgart) con 11.

De los tantos de Keane esta campaña, ocho han sido desde el punto penal. Díaz aún no cobra desde los once pasos, y es lógico, pues su compañero inglés, desde que llegó a este elenco, no ha fallado los 22 penales por Bundesliga que ha cobrado.

Este miércoles, Bayern, con Díaz entre sus líderes, espera avanzar a las semifinales de la Copa Alemania cuando se mida al Leipzig (2:45 p.m.).

Sigue leyendo: Luis Díaz brilla con triplete y dos penales provocados en victoria del Bayern ante Hoffenheim

