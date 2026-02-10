Gobierno Petro pide bajar precios de la energía por altos niveles de embalses en Colombia

El Gobierno Petro lanzó un llamado directo a los generadores de energía para que reduzcan los precios de la electricidad y protejan a los usuarios, en un contexto marcado por altos niveles de embalses y condiciones hidrológicas favorables en el país. La solicitud fue hecha por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, a través de la Circular 40008 del 10 de febrero de 2026, dirigida a los agentes del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, especialmente a las generadoras hídricas y a aquellas con tecnologías de bajos costos de operación.

Generadoras estatales deben dar ejemplo en tarifas: MinEnergía

El jefe de la cartera energética expresó su expectativa de que las generadoras con participación estatal, entre ellas GECELCA, GENSA y URRÁ, se acojan de manera decidida a la reducción de precios de la energía por tecnologías, conforme a las nuevas reglas definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). “Con esta circular esperamos que las generadoras públicas con mayor participación estatal, como GECELCA, GENSA y URRÁ, den ejemplo de justicia tarifaria”, afirmó Palma. Según explicó, el objetivo es que el precio de la energía refleje los costos reales de generación, en especial en tecnologías con bajos costos operativos, y que ese beneficio se traslade directamente a los usuarios. Puede leer: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano El ministro recordó que estas medidas están respaldadas por las resoluciones CREG 101 066 de 2024, 101 069 de 2025 y 101 097 de 2026, que actualizan las reglas de liquidación del Cargo por Confiabilidad. Según el comunicado de la cartera de Minas y Energía, la intención de estos ajustes regulatorios es incentivar la participación de los generadores, mejorar el funcionamiento del mercado y garantizar mayor justicia tarifaria en un sistema que ha venido registrando episodios de alta volatilidad de precios.

Altos embalses y ofertas coherentes con la hidrología

En medio del actual periodo de fuertes lluvias y altos niveles de embalses, el Gobierno insistió en que los precios de la energía deben ser coherentes con la realidad hidrológica del país. “Con embalses en niveles altos, el valor del agua se acerca al cero de la bolsa. Esperamos un comportamiento responsable del mercado, con ofertas razonables y coherentes con la realidad hidrológica del país”, enfatizó Palma. El Ministerio de Minas y Energía considera que, bajo estas condiciones, no se justifican precios elevados en la bolsa de energía, especialmente cuando la generación hidráulica, una de las más baratas, tiene amplia disponibilidad.

Conozca aquí: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia? Otro de los mensajes centrales del Gobierno fue la necesidad de fortalecer la contratación de energía para reducir la exposición de las distribuidoras al mercado spot, donde los precios pueden ser más volátiles. En ese sentido, el ministro reiteró la importancia de que los generadores utilicen los mecanismos regulatorios de contratación promovidos en los Decretos 1072 y 1091 de 2025, así como las medidas incluidas en la Resolución CREG 701 116 de 2026. El objetivo es estabilizar el mercado eléctrico, reducir la volatilidad de precios y dar mayor previsibilidad tanto a las empresas como a los usuarios finales.

Embalses Urrá, Ituango y Calima tienn llenado al tope por lluvias

El choque entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las generadoras hidroeléctricas por los vertimientos de agua de las represas subió de tono tras las acusaciones del jefe de Estado. Petro aseguró que detrás de estas prácticas hay intereses económicos y “codicia”, al permitir que los embalses se llenen por encima de los niveles autorizados por la normativa vigente. El panorama, según cifras de XM, administrador del mercado de energía eléctrica, es delicado. Al menos tres embalses ya alcanzaron su capacidad máxima o están muy cerca de hacerlo. En ese grupo figuran Hidroituango, en Antioquia, y Calima, en el Valle del Cauca. En total, nueve de los 24 embalses que aportan a la generación hidroeléctrica del país registran niveles de llenado iguales o superiores al 90%.