La infancia está en la línea de fuego: cada 20 horas un niño es reclutado en Colombia

Tatiana* le teme al horizonte porque allí quedó atrapada la última imagen de su mamá. Tenía 11 años cuando hombres armados la subieron a una camioneta para convertirla en una víctima de reclutamiento. Desde la parte trasera del vehículo alcanzó a ver, cada vez más lejos, su casa, su vida, su infancia. Iba rumbo a un lugar del que nadie regresa igual. Para ella, ese fue el comienzo de la guerra y el final abrupto de la niñez.
“Mientras la camioneta avanzaba, veía a mi mamá a lo lejos. La vi golpearse la cabeza contra el piso, gritar, correr detrás de mí. La imagen se fue perdiendo en el horizonte. Nunca aparté la mirada. Me quedé mirándola hasta que desapareció. Fue la última vez que la vi”, recuerda.