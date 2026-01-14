Luis Díaz rompe registros históricos y está cerca de cumplir el reto impuesto por Kane en Bayern Múnich

Bajo la dirección de Vincent Kompany, Luis Díaz se ha consolidado durante los últimos meses como un factor determinante en el ataque bávaro, registrando un gol y dos asistencias en la reciente victoria ante el Wolfsburgo, y otra habilitación vs. Colonia este miércoles 14 de enero. Le puede interesar: Video | Esta fue la asistencia de Luis Díaz en el triunfo del Bayern Múnich contra Colonia en Alemania Y es que con una calificación de 8.1 en la plataforma especializada en estadísticas del fútbol, Sofascore, el colombiano se posicionó como el tercer jugador con mayor contribución ofensiva del equipo (23), solo superado por Michael Olise (24) y el capitán, Harry Kane (35). Fue precisamente el atacante inglés quien, tras el pitido final de este partido, validó el nivel de su compañero colombiano al asegurar que “probablemente, merecía otro gol”, en medio de lo que fue el desarrollo del juego contra Wolfsburgo.

Díaz sumó una nueva asistencia vs. Colonia este miércoles. FOTO: Redes sociales del Bayern Múnich @FCBayern

El récord histórico de asistencias

Con sus dos pases de gol ante el Wolfsburgo y otra más en la victoria 1-3 ante el Club Colonia este miércoles, Díaz ha firmado su temporada más productiva como asistente desde su debut profesional, alcanzando la cifra de 10. Este registro superó sus mejores años en el Junior de Barranquilla, equipo del que surgió a nivel internacional, donde llegó a 7 en un año, y su máximo registro en Europa con el Porto, que fue de 6 en la campaña 20/21. Su rendimiento actual, luego de cumplir 29 años este martes, manteniendo una madurez futbolística efectiva, lo sitúa a una sola acción de igualar las 18 participaciones que logró en su última temporada con el Liverpool.

El respaldo táctico de Harry Kane: reto de los 15 goles para Díaz

Como capitán y referente del Bayern, el delantero inglés destacó la importancia de Díaz en el esquema táctico del equipo, destacando su equilibrio entre el aporte ofensivo y el compromiso defensivo. “Nos da mucha energía y mucha calidad. Trabaja muchísimo para el equipo; a menudo lo vemos retrocediendo y haciendo un gran esfuerzo defensivo. Probablemente merecía otro gol. Pero está en las zonas correctas. Hace esas carreras; incluso en su primer gol lo vimos llegando al área chica, y eso es lo que se necesita”, explicó Kane. Desde su anuncio como refuerzo el 30 de julio del año pasado, Díaz acumula 14 goles en 24 partidos en Alemania, para un promedio de 0,6 por compromiso. Por esta razón, se encuentra a un solo tanto de cumplir el desafío planteado por Kane el pasado 19 de agosto. “Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada”, expresó el inglés. Cifras de Opta resaltaron que el colombiano sumaba 17 participaciones en goles en la Bundesliga hasta antes del partido con Colonia. Desde la temporada 04/05, cuando Harry Kane alcanzó la cifra de 26, ningún jugador se había acercado tanto a ese registro en el club.