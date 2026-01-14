Luis Díaz rompe registros históricos y está cerca de cumplir el reto impuesto por Kane en Bayern Múnich

Bajo la dirección de Vincent Kompany, Luis Díaz se ha consolidado durante los últimos meses como un factor determinante en el ataque bávaro, registrando un gol y dos asistencias en la reciente victoria ante el Wolfsburgo, y otra habilitación vs. Colonia este miércoles 14 de enero.
Y es que con una calificación de 8.1 en la plataforma especializada en estadísticas del fútbol, Sofascore, el colombiano se posicionó como el tercer jugador con mayor contribución ofensiva del equipo (23), solo superado por Michael Olise (24) y el capitán, Harry Kane (35).
Fue precisamente el atacante inglés quien, tras el pitido final de este partido, validó el nivel de su compañero colombiano al asegurar que “probablemente, merecía otro gol”, en medio de lo que fue el desarrollo del juego contra Wolfsburgo.