Lucho marcó en el Bernabéu y puso a soñar al Bayern: vea aquí los goles

Los ojos del mundo del fútbol se centran esta semana en los partidos de ida de la Uefa Champions League. Ayer se jugaron los primeros dos juegos de esta instancia: Real Madrid vs Bayern Múnich, y Sporting CP vs Arsenal, ambos con presencia criolla.
En el mítico estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, se vivió un duelo lleno de emociones de principio a fin. Bayern Múnich cumplió con las expectativas, pues si bien el equipo blanco es el máximo ganador de la competición, es el club alemán el que goza de mejor presente, firmando una temporada histórica en el fútbol alemán y que ha ganado 10 de 11 partidos esta temporada en la Liga de Campeones.