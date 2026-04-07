¿Cómo le ha ido a Luis Díaz contra el Real Madrid? Espera seguir pasos de James en su primera visita al Bernabéu por Champions

Dicen que es el mejor extremo izquierdo del mundo y este martes tendrá el escenario perfecto para demostrarlo. Juega, por primera vez en su carrera ascendente, en el “templo” de las noches místicas europeas: el Santiago Bernabéu en el que el Real Madrid se ha inmortalizado como el equipo más ganador de Europa. No lo hará en cualquier contexto: visitará con su Bayern Múnich al cuadro merengue en los octavos de final de la Champions.
Luis Díaz tiene por delante, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia), el reto enorme de demostrar que lo que ha hecho en Alemania no es casualidad. Las noches “complicadas” en el torneo de clubes más importante del mundo no le pesan. Lo demostró el 4 de noviembre del 2025 en París, cuando marcó los dos goles con los que su club se impuso al PSG campeón de la Champions pasada.