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¿Cómo le ha ido a Luis Díaz contra el Real Madrid? Espera seguir pasos de James en su primera visita al Bernabéu por Champions

El futbolista guajiro es una de las figuras del cuadro bávaro que visita a los madrileños en la ida de los octavos de final de Champions este martes (2:00 p.m.).

  • El futbolista colombiano Luis Díaz suma 22 goles y 18 asistencias esta temporada con el Bayern Múnich alemán. De ellos, cuatro tantos han sido en Champions. Foto: Bayern Múnich
    El futbolista colombiano Luis Díaz suma 22 goles y 18 asistencias esta temporada con el Bayern Múnich alemán. De ellos, cuatro tantos han sido en Champions. Foto: Bayern Múnich
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 5 horas
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Dicen que es el mejor extremo izquierdo del mundo y este martes tendrá el escenario perfecto para demostrarlo. Juega, por primera vez en su carrera ascendente, en el “templo” de las noches místicas europeas: el Santiago Bernabéu en el que el Real Madrid se ha inmortalizado como el equipo más ganador de Europa. No lo hará en cualquier contexto: visitará con su Bayern Múnich al cuadro merengue en los octavos de final de la Champions.

Luis Díaz tiene por delante, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia), el reto enorme de demostrar que lo que ha hecho en Alemania no es casualidad. Las noches “complicadas” en el torneo de clubes más importante del mundo no le pesan. Lo demostró el 4 de noviembre del 2025 en París, cuando marcó los dos goles con los que su club se impuso al PSG campeón de la Champions pasada.

Le puede interesar: Luis Díaz fue elegido como el mejor extremo del mundo: “Bayern confió en mí, yo intento corresponder en el campo”

Sin embargo, ese día las emociones le jugaron una mala pasada: fue expulsado –¿injustamente?–, después de hacerle una falta en la mitad de la cancha al marroquí Achraf Hakimi, uno de los mejores laterales del mundo. Ahora, ante el Madrid en el Bernabéu deberá tener más cuidado para ayudar a su equipo a ganar una eliminatoria en la que no hay favoritismos: ambos elencos tienen un nivel muy alto.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz contra el Real Madrid?

Si bien esta será la primera vez que Luis Díaz visite el Santiago Bernabéu, no será el debut del futbolista colombiano contra el Real Madrid. El guajiro, que llegó al Bayern Múnich a mitad del 2025 después de tener unas buenas temporadas en el Liverpool inglés (jugó desde enero del 2022), se enfrentó un par de veces a los madrileños con el cuadro de Anfield Road.

La primera fue el 28 de mayo del 2022, en la final de la Champions que se jugó en el estadio de Francia en el barrio Saint-Denis de París. Ese día el elenco merengue, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti se impuso 1-0 y se quedó con el título que el futbolista criollo sueña con ganar esta temporada.

El segundo duelo de Díaz contra el Madrid fue el 27 de noviembre del 2024 por la fase de grupos de la Champions pasada. Ese día el encuentro se disputó en el estadio de Anfield, en Inglaterra. El equipo en el que entonces jugaba el futbolista colombiano, que fue titular, se impuso 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y neerlandés Cody Gakpo.

¿Qué colombianos le han hecho gol al Real Madrid recientemente?

Este martes se espera que Luis Díaz sea protagonista en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions. Muchos desean que marque un gol, como ocurrió el primero de mayo del 2018 cuando James Rodríguez, siendo figura del Bayern Múnich, visitó en Bernabéu con el cuadro bávaro en Champions y anotó un gol cumpliendo la ley del ex –después pidió perdón a los aficionados madridistas–.

El capitán de la Selección Colombia no es el único jugador que le ha marcado al Madrid recientemente por Champions. También lo hizo, en la edición del 2021, el futbolista atlanticense Luis Fernando Muriel en el duelo de vuelta de los octavos de final que se disputó en el estadio Alfredo di Stefano de la sede del Real en Valdebebas, en un encuentro que Atalanta perdió 3-1.

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